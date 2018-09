Worpswede Theater Alte Molkerei Schwanensee in Stützstrümpfen (Hans-Henning Hasselberg)

In dem Stück geht es um ein Bauern-Lädchen, das aufgrund der Konkurrenz durch das Einkaufszentrum im Nachbarort schließen muss. Der Ausverkauf geht schleppend voran, bis der Sohn der Verkäuferin Doro die rettende Idee hat: Heute will niemand mehr einfach nur einkaufen. Alles wird zum Event! Zusammen mit den Damen entwickelt er einen Ballettabend: „Schwanensee in Stützstrümpfen!“.

Vom 12. bis 28. Oktober kann man sich das Ergebnis ansehen. Spielort ist das Kunstcentrum Alte Molkerei, Osterweder Straße 21, Worpswede. Karten sind zum Preis von 26 Euro unter anderem unter www.alte-molkerei-worpswede.de erhältlich.