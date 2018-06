Mehr als 4000 Starter bildeten bei der 36. Auflage des Wilstedter Abendlaufs ein imposantes Teilnehmerfeld. Darunter waren auch 57 Läuferinnen und Läufer vom Lauftreff des TV Schwanewede. Die tolle Veranstaltung mit ihrer besonderen Atmosphäre, einem Mix aus Lauf-Event und Volksfest, einer mit Fackeln abgesteckten Strecke und einem unglaublichen Feuerwerk zum Abschluss hat bei vielen Läufern einen festen Platz im Kalender. Natürlich sind die Schwaneweder auch im nächsten Jahr wieder dabei.

Bis dahin treffen sich die Lauf-Verrückten jeden Dienstag und Donnerstag um 18.30 Uhr am Waldstadion in Schwanewede. Lauf-Einsteiger und andere Laufbegeisterte sind herzlich willkommen. Der Lauftreff vereint Läuferinnen und Läufer aller Alters- und Leistungsklassen vom Laufanfänger über den Freizeitläufer bis hin zum Marathonläufer. Und das Schöne dabei: Die Gruppe läuft bei jedem Wetter. Im Sommer laufen die Schwaneweder auf verschiedenen Strecken durch Wald und Flur rund um Schwanewede. Im Winter – von Zeitumstellung zu Zeitumstellung – sind sie im Waldstadion unter Flutlicht anzutreffen. Wer mag, nimmt an Wettkämpfen teil. Weitere Informationen zum Lauftreff im Internet unter www.lauftreff-tv-schwanewede.de.