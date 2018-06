Mit vielen Fragen reisten die Schwaneweder Waldschüler zum Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt nach Berlin, um sich über das Bundestagsumfeld zu informieren. Der Abgeordnete empfing die Schülerinnen und Schüler persönlich und beantwortete die Fragen ausführlich: von Altersarmut über den Fachkräftemangel bis zur Privatsphäre eines Abgeordneten wurden vielfältige Themen besprochen und teilweise kontrovers diskutiert. Mattfeldt führte seine Gäste im Anschluss noch durch die Häuser des Parlamentes, wo sie den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen werfen konnten. Bevor es zum krönenden Abschluss auf das Dach des Reichstages ging, hörten die Schülerinnen und Schüler aus Schwanewede noch einen Info-Vortrag auf der Besuchertribüne des Plenarsaals. „Die Schüler kamen mit einem beachtlichen Vorwissen hier nach Berlin, sodass sie direkt gezielte Fragen gestellt haben, was ich sehr beeindruckend finde“, lobte Mattfeldt. „Man hat gemerkt, dass die Schülerinnen und Schüler sich gewissenhaft auf den Besuch in Berlin vorbereitet haben, was natürlich auch ein großer Verdienst der Lehrkräfte ist, die Schüler so zu motivieren und zu interessieren“, führte der Abgeodnete weiter aus.