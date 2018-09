Über eine außergewöhnlich gute Beteiligung bei der jüngsten Altpapiersammlung freut sich die Umweltschutzgruppe der Waldschule Schwanewede. Neben vielen Jugendlichen und Schülerinnen und Schülern halfen auch in Schwanewede lebende Flüchtlinge mit. In „tierischer Verkleidung“ nahmen die Meyenburger „Knallermäuse“ einen Scheck über 500 Euro als Teil des Erlöses der vorigen Sammlung entgegen. Anschließend beteiligte sich die Theatergruppe der Grundschule Meyenburg an der Sammlung.

Die Beteiligten und Eltern begrüßten das Engagement junger Leute für die Gemeinschaft: „So entsteht ein erstes Umweltbewusstsein und ein Gefühl der Solidarität“ freute sich Dominik Schmengler, der als Meyenburger Ortsbürgermeister ebenso mitwirkte.