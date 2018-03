Fotofact

Schweiz gewinnt Olympia-Premiere im alpinen Team-Event

Die Schweizer Mannschaft hat den alpinen Team-Event in Pyeongchang gewonnen. Im Finale des als Parallel-Slalom ausgetragenen Formats setzte sich das Quartett am Samstag gegen Österreich mit 3:1 durch und sicherte sich Gold. Bronze ging an Norwegen.