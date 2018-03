Fotofact

Schweizer Skirennfahrerin Gisin holt Gold in der Kombination

Die Schweizer Skirennfahrerin Michelle Gisin sicherte sich bei den Winterspielen in Pyeongchang Gold in der alpinen Kombination vor dem favorisierten US-Star Mikaela Shiffrin. Dritte wurde in Wendy Holdener ebenfalls eine Schweizerin.