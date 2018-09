Die junge Bau-Ingenieurin freut sich über die Herausforderungen jeder einzelnen Baustelle und das speziell für Osterholz angefertigte „Schacht-Sonderbauwerk“ gehört zu den größeren Bauobjekten.

Um vier Uhr früh startete der Schwertransporter mit dem mehr als 20 Tonnen schweren Betonschacht im oldenburgischen Steinfeld. Mit dem 60 Meter langen Ausleger des vierachsigen 100-Tonnen-starken Schwerlastkrans wurde der Schacht mit Leichtigkeit von der Ladefläche gehoben und zielgenau vor dem neuen Kanalrohr in der tiefen Baugrube abgesetzt. Die ein Meter große Öffnung wurde in Richtung Melchers Hütte ausgerichtet, die beiden 80 Zentimeter großen Zulaufleitungen in Richtung Auf der Horst und Industriestraße.

Rahn ist überzeugt von dem gegossenen Bauwerk: „Es ist eine gute dauerhafte Lösung, denn gegenüber einem gemauerten Schacht ersparen wir uns die im Laufe der Zeit ansonsten anfallende Sanierung von Fugen und Steinen.“ Der Schacht dient als Zugang zum Kanalsystem für Untersuchungen, dem Einsatz von fahrbaren Kameras und für die Spülung der Kanäle.

Das mit einem Meter Durchmesser dickste Rohr vom Einmündungsbereich des Ahrendfelders Damms bis zum rund 90 Meter entfernten Schacht am Bahndamm des Moorexpresses haben die Tiefbauer von RB Bau und Partner aus Gnarrenburg in den letzten Wochen bereits verlegt. Jetzt folgt der Anschluss an den neuen Schacht in Richtung Industriestraße und Auf der Horst. Der neue Rohrdurchmesser wird bei diesen beiden Zuläufen von 30 cm um einen halben Meter auf 80 Zentimeter erhöht.

Seit Mitte August müssen sich die Anwohner erneut mit der Baustelle vor ihrer Haustür arrangieren. Die vorübergehenden Beeinträchtigungen dienen einer guten und äußerst langfristen Sache. Denn im Rahmen des Generalentwässerungsplans engagieren sich die Stadt Osterholz-Scharmbeck und die Osterholzer Stadtwerke in einem Mehrjahresplan gemeinsam um eine verbesserte Entwässerungssituation in dem weitläufigen Gebiet. Einige Anwohner nutzen auch die Möglichkeit, um ihr Haus an dem Regenkanal anzuschließen.

Der äußerst trockene Sommer erwies sich als „Glück“ für dieses Projekt, denn so konnten teure und aufwendige Grundwasserabsenkungsmaßnahmen vermieden werden. Die Fertigstellung ist abhängig von den Witterungsbedingungen und wird zum Jahresende angestrebt.

„In den letzten acht Jahren haben wir hier zusammen mit der Stadt schon rund drei Millionen Euro in neue und vergrößerte Kanäle investiert“, blickt Rahn stolz und zufrieden zurück. Eine weitere halbe Million Euro kommt für das laufende Projekt hinzu. „Bei dieser Dimension geht die Umsetzung nur gezielt und Schritt für Schritt.“ Die Planungen für 2019 laufen bereits auf Hochtouren.