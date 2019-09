Demi Moore erzählt in ihrem Buch "Inside Out" von einer weiteren schweren Zeit in ihrem Leben: Ihr Ex-Ehemann Ashton Kutcher soll sie mehrmals betrogen haben. (Andreas Rentz / Getty Images)

Erst vor ein paar Tagen sorgte Demi Moore mit einer schockierenden Beichte über ihren Ex-Ehemann Ashton Kutcher für Aufsehen. Die 56-Jährige gab preis, dass sie und der Hollywood-Star, mit dem sie von 2005 bis 2013 verheiratet war, ein gemeinsames Kind erwarteten. Doch im sechsten Monat erlitt die Schauspielerin eine Fehlgeburt. Auch den Namen ihrer Tochter gab sie bekannt: Chaplin Ray sollte das Kind heißen. Den schlimmen Schicksalsschlag versuchte Moore damals mit Alkohol zu vergessen. Laut ihrer Aussage habe Kutcher sie deswegen betrogen, was 2011 schließlich zur Trennung des Paares geführt haben soll.

Das schreibt Moore in ihrem neuen Buch „Inside Out“, in dem sie über ihre Ehe auspackt und weitere pikante Details über ihr Leben mit dem Frauenschwarm verrät. Demnach soll der 41-Jährige sie nicht nur einmal, sondern mehrmals hintergangen haben. Außerdem habe er die Schauspielerin darum gebeten, eine Nacht mit ihm und einer anderen Frau zu verbringen. „Ich wollte ihm zeigen, wie viel Spaß er mit mir haben kann und wie locker ich bin“, zitiert das US-Portal „Radar Online“ aus dem Buch. Wie Moore weiter erklärt, waren die zwei Versuche mit einer anderen Frau ein Fehltritt für sie, der zu den Seitensprüngen ihres Ex-Mannes beigetragen hätte.

Als sie für Dreharbeiten in New York war, habe sie Zeitungsberichte über Kutcher und seine 21-jährige Affäre gesehen, die er laut Moore beim Kegeln mit ihrer Tochter Rumer kennengelernt habe. Darauf angesprochen habe Kutcher keine Reue gezeigt, schreibt die 56-Jährige. Obwohl das Paar von da an Probleme hatte, blieben sie zusammen. Doch der Schauspieler habe sie ein zweites Mal betrogen, beim Junggesellenabschied seines Freundes Danny Masterson in San Diego, mit der damals 22-jährigen Sara Leal. Ud das ausgerechnet an ihrem sechsten Hochzeitstag.

Zu viel für Moore! Wenig später zog Kutcher aus dem gemeinsamen Haus aus, die Scheidung folgte 2013. Schon zwei Jahre später heiratete der Schauspieler Kollegin Mila Kunis, bekam mit ihr zwei Kinder. Demi Moore wurde seit der Trennung öffentlich mit keinem anderen Mann an ihrer Seite gesehen.