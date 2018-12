Die Vorständler des MTV wollen mit der neuen Sparte zunächst den Freizeit- und Gesundheitssportlern ein zusätzliches Angebot unterbreiten, der Wettkampf- und Leistungssport könnte bei Bedarf im zweiten Schritt folgen.

Mit der Renovierung des Bokeler Waldbades steht ab dem neuen Jahr auch eine großartige Sportstätte in naturnaher Lage an der Billerbeck zur Verfügung, die dann von den Schwimmerinnen und Schwimmern des MTV Bokel ausgiebig genutzt werden kann. In der kühlen Jahreszeit könnten Fahrten zu den Hallenbädern der Region organisiert werden. Der MTV-Vorstand könnte sich im Rahmen dieser Angebotserweiterung auch eine Kooperation in Sachen Wassergewöhnung oder Schwimmkurse mit dem Kindergarten und der Bokeler Grundschule vorstellen.

Wer Interesse an dem neuen Angebot hat, kann sich an den 2. Vorsitzenden des MTV, Eckhard von Harten, wenden, und zwar unter der Telefonnummer 0 47 48 / 32 23 oder unter der E-Mail-Adresse e.vonharten@ewetel.net. Für persönliche Fragen steht der Vorstand auch auf der Jahreshauptversammlung am 25. Januar 2019 ab 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache zur Verfügung.