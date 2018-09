Zum 38. Mal haben die Schwimmer vom Turnkreis Bremen-Nord am Einladungsschwimmen in Berlin teilgenommen.

Die Nordbremer Teilnehmer belegten in der Gesamtwertung mit 16,40 Punkten den zweiten Platz.

Am Sonnabend fand der Wettkampf in der Schwimmhalle Sewanstraße statt. Geschwommen wurden alle Einzellagen, diverse Staffeln, Familienstaffeln sowie eine Juxstaffel. An der Familienstaffel nahmen gleich sechs Familien aus dem Turnkreis Bremen-Nord teil. Auch die Einzelergebnisse ließen sich sehen, wurden doch reihenweise Bestzeiten geschwommen. Die Nordbremer haben sich alle in den Zeiten verbessert. Der Turnkreis Bremen-Nord belegte 38 Mal den ersten Platz, 28 Mal den zweiten Platz sowie 21 Mal den dritten Platz und erzielte weitere gute Platzierungen. In der Disziplin 100 Meter Lagen hat sich Klaus Bödecker (Jahrgang 1967; 01:24,74) den 1. Platz, Chris Kotschote (Jahrgang 2003; 01:28,72) den 2. Platz und Jana Lattner (Jahrgang 2004; 01:44,27) den 3. Platz geholt. Die Staffeln haben sie sehr gut gemeistert. Über 4x50 Meter Brust mixed (Jahrgang offen; 03:16,70) holten sie sich den 1. Platz; über 4x50 Meter Freistil weiblich (Jahrgang offen 02:58,42), 4x50 Meter Freistil männlich (Jahrgang offen; 02:26,72) und 8x50 Meter Lagen mixed (Jahrgang offen; 06:26,38) jeweils den 3. Platz. Die Neulinge haben sich sehr gut geschlagen gegeben. So haben Lotta Bullwinckel (Jahrgang 2009; 00:37,57) und Claudia Nohl (Jahrgang 1964; 00:29,08) den 2. Platz über 25 Meter Brust erreicht. Elias Zepernick (Jahrgang 2008; 00:35,35) holte sich über 25 Meter Brust den 1. Platz und Till Bernhardt (Jahrgang 2009; 00:32,86) den 2. Platz. Ole Kruse (Jahrgang 2006; 00:57,69) holte sich den 2. Platz über 50 Meter Brust und Martin Zurkin (Jahrgang 2005; 01:03,94) den 3. Platz. Über 25 Meter Freistil holte sich Philipp Bernhardt (Jahrgang 1981; 00:15,35) den 1. Platz und Jolina Mittler (Jahrgang 2011; 00:34,48) sowie Sebastian Bullwinckel (Jahrgang 1978; 00:16,76) den 3. Platz.

Somit errangen gerade die Neulinge aus Bremen-Nord sehr gute Plätze. Übernachtet wurde gemeinsam in einer Turnhalle in Berlin-Tempelhof. Nach dem Wettkampf am Sonnabend wurde gemeinsam mit den Freunden von der Berliner Turnerschaft gegrillt und der Abend gemütlich beendet. Am Sonntag besuchten die Nordbremer in Berlin noch gemeinsam das DDR-Museum, bevor sie anschließend die Heimreise antraten.