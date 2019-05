Klaus Meine kann sich gut vorstellen, sich als Lyrics-Schreiber auf Deutsch zu versuchen. (Getty Images)

Scorpions-Frontmann Klaus Meine könnte auch auf Deutsch: Wie der Sänger der legendären Band aus Hannover in Barbara Schönebergers Radio-Talk auf „barba radio“ erklärt, habe er sich durchaus an Liedtexten in seiner Muttersprache probiert: „Ich habe es immer mal versucht. Auch schon in den 80-ern. Wir haben dann Ende der 90-er tatsächlich mal so einen Song aufgenommen, der hieß: 'Du bist so schmutzig'. Selbst die Amerikaner haben ihn damals mitgesungen. Aber das hat darüber hinaus wirklich keinen interessiert“, so Meine, dessen Songs normalerweise auf Englisch verfasst sind.

Gänzlich abhaken will der 70-Jährige den Gedanken an deutschsprachige Texte deshalb aber noch lange nicht: „Es gibt ja viele Kollegen, die auch für die deutschen Künstler Texte schreiben. So was kann ich auch. Aber ich habe es nie gemacht.“ Vorstellen könne er sich etwa, für seinen Freund Mark Forster Songtexte auf Deutsch zu verfassen, so Meine im Schöneberger-Interview. „Aber der macht das selber ja viel besser“, wie die Scorpions-Ikone relativert. Nachzuhören ist das vollständige Gespräch am Samstag, 25. Mai, ab 11.00 Uhr, in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio unter barbaradio.de.