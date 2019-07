Sean Gunn und Natasha Halevi sind verheiratet. Die beiden gaben sich bereits Mitte Juni das Ja-Wort - in einer verrückten Zeremonie. (Charley Gallay/Getty Images)

Im Juni letzten Jahres machte der „Gilmore Girls“-Darsteller Sean Gunn, der in der Erfolgs-Serie den skurrilen Nachbarn Kirk Gleason spielt, seiner Langezeit-Freundin Natasha Halevi in Kyoto, Japan, einen romantischen Heiratsantrag. Damals schrieb der 45-Jährige auf seinem Instagram-Profil: „Ich habe sie gefragt, ob sie mich heiraten will und sie sagte: ,Eine Million Mal'“. Nun schritten die beiden zumindest zum ersten Mal vor den Traualtar. Bereits am 15. Juni nahm Gunn seine Liebste zur Frau. Wie er auf Social Media teilte, fand die Hochzeit im berühmten „Descanso Beach Club“ auf der Insel „Santa Catalina Island“ vor der kalifornischen Küste statt. Das Besondere war, dass Gunns Bruder James, der unter anderem bei „Guardians of the Galaxy“ und auch „Gilmore Girls“ Regie führte, die Trauung vollzog.

Auch die Outfits der Gäste, darunter Hollywood-Stars wie Judy Greer, Jenna Fischer, Jennifer Holland, Gunns „Gilmore Girls“-Co-Star Keiko Agena sowie Serien-Schöpferin Amy Sherman-Palladino, waren speziell. „Wir wollten die klassischen Hochzeitsregeln brechen, sodass jeder er selbst sein und Spaß haben konnte“, erklärte die Braut dem US-Magazin „People“. „Wir forderten alle auf, sich im Stil der 20er-Jahre zu kleiden, frei nach dem Motto ,Discokugel geht an den Strand', was so viel bedeutet wie: sei verrückt, sei fabelhaft, sei bunt, glänze und sei großartig.“