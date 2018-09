Oktober sind die Osterholz-Scharmbecker und ihre Gäste aus der Region auf dem Scharmbecker Herbstmarkt unterwegs. Das traditionsreiche Fest findet zum 270. Mal statt.

Zum Herbstmarkt verwandelt sich die Kreisstadt sechs Tage lang in einen beliebten Treffpunkt für Bewohner und Besucher. Diese fünfte Jahreszeit wird stets mit Spannung erwartet und gibt allen Generationen zahlreiche Gelegenheiten zum Schlemmen, Bummeln und Amüsieren. Morgen fällt um 14 Uhr der Startschuss. Dann öffnen die Buden und die Fahrgeschäfte nehmen den Betrieb auf. Das Organisationsteam um Marktmeisterin Tatjana Jamkowoj und Festwirt Wolfgang Teichmeier hat ein vielfältiges Programm mit Flohmarkt, Gewinnspiel und reichlich Livemusik gestrickt, um allen Besucherwünschen gerecht zu werden.

Der Sonnabend steht im Zeichen der Schäppchenjäger. Von 8 bis 14 Uhr findet der Flohmarkt in der Bahnhofstraße statt. Der Aufbau ist ab 6 Uhr möglich. Um 20 Uhr startet die Feier mit der Partyband United Four, den Rockern im Kuhgewand, sowie DJ Basti von O-Bex.

Nach der Partynacht beginnt der Sonntag eher beschaulich. Um 10 Uhr findet der Familiengottesdienst in der St.-Willehadi-Kirche statt. Auf der Marktweide locken von 12 bis 18 Uhr zahlreiche Aktionen wie das Ratespiel um den Scharmbecker Bullen, das an die Ursprünge des Herbstmarkts erinnert und fest zum Programm der Traditionsveranstaltung gehört. Dabei schätzen die Besucher das Gewicht eines Bullen und können viele Preise im Gesamtwert von 6700 Euro gewinnen, die von ortansässigen Unternehmen gesponsert wurden. Der Bulle kann am Sonntag von 12 bis 18 Uhr und am Montag von 9 bis 18 Uhr auf der Marktweide in Augenschein genommen werden. Dort gibt es auch die Wiegekarten.

Zum Familiensonntag öffnen auch die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ihre Türen. Viele Einzelhändler präsentieren unschlagbare Angeboten und Aktionen. Ab 14.30 Uhr steigt der Shantychor Segel-Club Hamme musikalisch in den Nachmittag ein und auch der Shanty Chor Hude wird in der Viehmarktschänke einen Ausschnitt seines Repertoires zum Besten geben.

Der Herbstmarkt-Montag ist gespickt mit zahlreichen Höhepunkten. Bereits um 9 Uhr beginnt erneut das Ratespiel um den Scharmbecker Bullen. Ab 10 Uhr herrscht beim Krammarkt reges Treiben und ab 13 Uhr findet der traditionelle Viehmarkt inklusive Streichelzoo statt.

Die Torfteufel Worpswede geben bei Kaffee und leckeren Kuchen von 14 bis 17.30 Uhr ein Konzert anlässlich ihres 25-jährigen Bühnenjubiläums, bevor um 18.15 Uhr der Bulle zur Waage gebracht wird. Dann lüftet sich das Geheimnis um dessen Gewicht. Die Gewinner des Ratespiels werden schriftlich benachrichtigt.

Gleich im Anschluss versucht sich Bürgermeister Torsten Rohde am Fassbieranstich in der Viehmarktschänke. Der Anstich mündet in eine Partynacht mit DJ Toddy und Lazy Sunday bei freiem Eintritt.

Am Dienstag geht der Vieh- und Krammarkt auf der Marktweide in die zweite Runde. Bereits ab 7 Uhr herrscht dann Trubel unter den Händlern, wenn gefeilscht und gehandelt wird. Wie in alten Zeiten bieten die Akteure aus dem gesamten norddeutschen Raum Hühner, Ponys, Pferde und andere Tiere zum Kauf an. Aber auch Dekorationen, Schmuck, Pflanzen und mehr gibt es.

Begleitend dazu gibt es ab 7 Uhr in der Viehmarktschänke das beliebte Herbstmarktfrühstück. Ab 10 Uhr geht die Party mit DJ Basti weiter. Zur Stärkung wird ab 11 Uhr Erbsensuppe aus der Gulaschkanone gereicht. Um 12 Uhr spielen Andy and the Beat Boys auf der Parkdeck-Bühne. Um

13 Uhr kommt die Band Party-Fieber zur Herbstmarktparty.

Am Tag der Deutschen Einheit, Mittwoch, 3. Oktober, lockt das Jahrmarkttreiben ab 13 Uhr ein letztes Mal in diesem Jahr.