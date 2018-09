Die 1. Herren steigt in die Regionsliga auf. Auch die Herren 50 steigen unbesiegt in die Regionsliga auf.

Ebenso unbesiegt blieben die Herren 60 und steigen in die Verbandsklasse auf. Die neu formierte Damenmannschaft steigt stolz in die Bezirksklasse auf. Auch die Damen 40 konnten den Aufstieg in die Bezirksklasse feiern. Das Aushängeschild der TuSG Tennissparte sind die Damen 50 in der Verbandsklasse. Jetzt schaffte dieses Team den Aufstieg in die Verbandsliga. Ein weiteres langjähriges Aushängeschild dieser Sparte ist die Herren 40/1, die in dieser Saison trotzt heftiger Verletzungsprobleme den Klassenerhalt in der Verbandsliga feiern konnte.Weiterhin belegten die 2. Herren einen 5. Platz in der Regionsklasse, die Herren 30 einen 3. Platz in der Regionsliga und die Herren 40/2 einen 6. Platz in der Regionsliga.