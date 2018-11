Noch kein Rücktritt

Seehofer: Werde das Amt des Innenministers weiter ausüben

Horst Seehofer will als CSU-Vorsitzender und Bundesinnenminister zurücktreten - aber erst im kommenden Jahr. Die Opposition in Berlin findet: So lang kann er nicht in der Regierung bleiben.