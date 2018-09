Ein besonderes Erlebnis steht dem Seemanns-Chor Vegesack ins Haus: Der Ural Kosaken Chor kommt nach Deutschland er gibt bis heute Gastspiele in ganz Europa. Mit Liedern der russischen Seele wollen die Sänger ihr Publikum erfreuen. Zusammen mit dem Chor aus Vegesack soll es die Zuhörer in Oyten und um zu begeistern. Am 28. Oktober um 15 Uhr beginnt das Konzert in der St. Petri-Kirche in Oyten, Kirchweg 2. Zurzeit befindet sich der russische Chor unter dem Motto Erinnerungen an Ivan Rebroff anlässlich dessen zehnten Todestages auf Tournee. Gemeinsam mit der Sängerin Dorothee Lotsch werden auch Lieder der bekannten Sängerin Alexandra aufgeführt. Der Eintritt kostet 18 Euro.

In diesem Zusammenhang erinnert der Vegesacker Chor noch einmal an sein Event im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Vegesack am 14. Oktober ab 14 Uhr: Die Hafenbar wird eröffnet. Die Vorbereitungen hierfür laufen auf vollen Touren. Karten für die Hafenbar gibt es im Bürgerhaus oder bei der Chorleiterin Birgitt Kropp unter Telefon 04 21 / 665 94 49.

Gerne gesehen sind immer neue Musiker und Sänger. Übungsabende sind mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Kirche der Jacobs University in Bremen-Grohn.