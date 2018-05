Seit Jahren gehört ein fester Sängerstamm zum Seemanns-Chor Vegesack. Die allgemeine Aussage, Seemänner könnten nicht treu sein, trifft auf die Mitglieder des Chores nicht zu. An der Seite ihrer Chorleiterin Birgitt Kropp finden die Männer immer wieder neues Publikum mit ihren herzergreifenden Liedern von der Seefahrt und vom Marschenland.

Wie in den Vorjahren möchte der Seemanns-Chor Vegesack am Sonntag, 20. Mai, mit seinen hierzu eingeladenen Gästen, den netten Damen der Delme Shanty Singers, das Publikum am Ausflugslokal „Zum Kuhhirten“ (Kuhhirtenweg 7) begeistern. Beginn ist um 11.30 Uhr.

Am Sonnabend, 26. Mai, um 15.30 Uhr will der Chor beim Burger Brückenfest neue Brücken schlagen von Nord nach Süd und von Ost nach West. Wer auch gerne singt und die Geselligkeit liebt, ist vom Chor eingeladen, jeden Mittwoch um 18.30 Uhr in die Kirche auf dem Campusgelände der Jacobs Universität in Grohn zu kommen. Allerdings schreibt der Chor dazu: „Leider sind nur Männer angesprochen.“