Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach dem schönen und gelungenen Erfolg des Vorjahres ist es dem Chor ein großes Anliegen, auch in diesem Jahr wieder viele Zuhörer mit maritimen und besinnlichen Liedern zu begeistern. Unter der Leitung von Birgitt Kropp ist es schon jetzt gewiss, dass es ein nachdenklicher, aber auch schöner Nachmittag wird. Auch soll man an diesem Tag in Gedanken bei seinen verstorbenen Angehörigen sein und auch der auf See gebliebenen Männer und Frauen gedenken. Über Spenden, welche der Kirche zukommen, würde sich der Chor riesig freuen.

Neue Sänger und Musiker sind bei den Seemännern immer herzlich willkommen. Übungsabend ist immer mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Kirche der Jacobs University in Bremen-Grohn.