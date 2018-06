Der Seemanns-Chor Vegesack singt zur Eröffnung der Strandhalle Harriersand auf der größten Flussinsel Deutschlands. Die Männer in schicken Uniformen sind mit ihrer quirligen Chorleiterin Birgit Kropp am Sonnabend, 23. Juni, mit vielen geladenen Gästen zu hören. Der Chor singt dort um 17 Uhr maritime Lieder in alter und neuer Form von Seefahrt und Heimweh – genau der richtige Ort, wo einst die großen Pötte die Weser hinunter in ferne Länder fuhren. Der Seemanns-Chor Vegesack freut sich auf viele Zuhörer.