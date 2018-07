Bei kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen wurde es den anwesenden Sehleuten nicht langweilig.

Die Chorleiterin des Seemanns-Chors Vegesack, Birgitt Kropp, riss wieder alles von den Bänken. Zum Abschluss des Festivals sangen alle Chöre gemeinsam „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ – welches mit den Zuhörern gemeinsam gewaltig war.

Der Seemanns-Chor Vegesack sucht immer wieder neue Sänger und Musiker. Übungsabende sind immer mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Kirche der Jacobs University in Grohn. Nächste öffentliche Auftritte sind am Sonntag 15. Juli, von 13 bis 17 Uhr beim Hafenspektakel in Bremerhaven/Schaufenster und am Sonntag, 29. Juli, beim Leuchtturmfest Bremerhaven beim Klimahaus.