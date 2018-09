Oktober statt, und es wird wieder ein volles Haus erwartet. Wer sich diesen Höhepunkt nicht entgehen lassen will, sollte sich schon jetzt Karten besorgen. Ein besonderes Event gibt es am 28. Oktober mit dem Ural-Kosaken-Chor in der St.-Petri-Kirche in Oyten. Es folgen ein Auftritt im Hamme Forum Ritterhude am 11. November und ein Konzert am 25. November zum Totensonntag in der Kirche an der Pezelstraße in Vegesack. Zu guter Letzt findet am 2. Dezember ein Adventskonzert in der Sportgalerie Oslebshausen statt. Karten für alle Veranstaltungen gibt es bei der Chorleiterin und 1. Vorsitzenden Birgitt Kropp unter Telefon 04 21 / 665 94 49.