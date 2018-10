Oktober, um 15 Uhr in der St.-Petri-Kirche, Kirchweg 2 in Oyten. Der Eintritt kostet 18 Euro. Auskünfte und Karten erhalten Interessierte im Cafe Lindenlaub in Quelkhorn oder bei Papier-Meyer in Oyten. Der Seemanns-Chor Vegesack freut sich über neue Mitglieder. Der Übungsabend ist immer mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Kirche an der Jacobs Universität, Campus Ring 1.