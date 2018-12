Von überall her erklingt Weihnachtsmusik. Nun wird es auch für den Seemanns-Chor Vegesack Zeit, Besinnliches und Weihnachtliches unter die Leute zu bringen. „Land der tausend Kerzen“ oder die „Weihnachthafenwache“ sind nur zwei von vielen Liedern der Seemannscrew. Chorleiterin Birgitt Kropp hat die Seemänner jedenfalls schon kräftig eingestimmt. An diesem Sonntag, 2. Dezember, wird der Chor aus Vegesack seine schönsten und stimmungsvollsten Weihnachtslieder in der Sportgalerie in der Sperberstraße präsentieren. „Seemannsmusik zu Weihnachten wird einigen Zuhörern unter die Haut gehen“, versprechen die Sänger. Der Eintritt kostet zehn Euro inklusive Kaffee und Kuchen.