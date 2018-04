Mit Pia Fischer, Janick Heiland und Mike Weihmann (v. l. n. r.) wird sich auch weiterhin das bekannte Team der ÖVB-Vertretung um die Anliegen der Kunden kümmern. Corinna und Fritz-Dieter Regensdorff (v. l. n. r.) verabschieden sich zwar in den Ruhestand, werden aber fürs Erste noch einige Tage in der Woche bei der Kundenbetreuung unterstützen. (Daniela Schilling)

Seit 1980 ist die ÖVB-Vertretung Fritz-Dieter Regensdorff die kompetente Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Versicherung für Bremen-Nord und umzu. Nach insgesamt 38 Jahren im Dienst am Kunden geht der gelernte Versicherungsfachmann und Namensgeber des

Büros nun in den verdienten

Ruhestand und übergibt die Leitung an seinen Nachfolger Mike Weihmann.

Fritz-Dieter Regensdorff übernahm das Versicherungsbüro in der Fresenbergstraße im Juni 1980 von seinem Vater, der die Dependance der damaligen Feuerversicherungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen betrieb. Herr Regensdorff erweiterte das Spektrum der angebotenen Leistungen. So kam unter anderem der Bereich der Kfz-Großflotten hinzu, in dessen Rahmen die Agentur ein großes, deutschlandweit agierendes Unternehmen versicherte. Neben dem Angebot wurden auch die Räumlichkeiten erweitert, um mehr Platz für den Außendienst zu schaffen. 1995 stieß Mike Weihmann dazu, Corinna Regensdorff 2002 und Pia Fischer ergänzte das Team als Kfz-Spezialistin 2014. Janick Heiland ist seit 2015 im Unternehmen tätig.

Mike Weihmann und Fritz-Dieter Regensdorff (v. l. n. r.) arbeiten bereits seit 23 Jahren zusammen. Damit steht auch künftig ein bekanntes Gesicht an der Spitze der Agentur. (Daniela Schilling)

In der ÖVB-Vertretung erhalten Kunden das gesamte Spektrum an Versicherungsleistungen für den Privatbereich. Dazu gehören Haftpflicht und Rechtsschutz ebenso wie Versicherungen aus den Bereichen Auto und Mobilität. Auch beim Thema Bauen und Wohnen kann man sich mit Hilfe der Blumenthaler Agentur absichern. Darüber hinaus beraten die Experten in den Feldern Vorsorge und Vermögen sowie Gesundheit und Pflege. Mit den Gebieten Transport, technische Versicherung und Kfz-Flotten bietet die Agentur auch ein interessantes Leistungsportfolio für den gewerb­lichen Bereich.

Der besondere Schwerpunkt des Büros ist die individuelle Beratung und das Finden bedarfsgerechter Versicherungslösungen. Dies sieht Fritz-Dieter Regensdorff als den wichtigsten Aspekt seiner Tätigkeit. „Günstig ist nicht immer besser“, erklärt er und meint damit die zahlreichen Versicherungsangebote, die ohne große Beratung häufig online angeboten werden. „Eine Versicherung setzt sich aus vielen verschiedenen Aspekten zusammen, die für Laien schwer zu überblicken sind“, so Herr Regensdorff. „Deshalb sind Versicherungen Vertrauenssache. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir sie gut und richtig beraten. So kompetent, dass im Ernstfall auch wirklich alle Schäden abgedeckt sind“, weiß der Versicherungsexperte. Deshalb ist die Agentur für viele ein persönlicher Anlaufpunkt, wenn Fragen auftauchen, beispielsweise welche Versicherung wirklich sinnvoll ist oder was man tun soll, wenn ein Schadensfall auftritt.

Unter dem Motto „Segel setzten, Anker lichten – den Blick zu neuen Ufern richten“, ziehen sich Fritz-Dieter Regensdorff und seine ebenfalls im Unternehmen tätige Gattin Corinna nun aus dem Beratungsalltag zurück. Ein paar Tage in der Woche werden beide jedoch noch vor Ort sein und ihre Kunden betreuen. Doch liegt der Fokus laut Fritz-Dieter Regensdorff künftig mehr auf seinem ehrenamtlichen Engagement für den Stadtteil und dem Reisen. „Ich engagiere mich schon lange stark bei Blumenthal aktiv und werde dies fortführen. In Blumenthal tut sich was und das möchte ich fördern und unterstützen“, erklärt Herr Regensdorff und betont seine Verbundenheit zum Stadtteil. Darüber hinaus wollen er und seine Frau Deutschland bereisen. Auch einige überregionale Ziele stehen auf der Liste der Orte, die das Ehepaar sehen möchte.

Die Agentur und die vielen zum Teil langjährigen Kunden übergibt der Ruheständler in gute Hände. Künftig wird Mike Weihmann die Leitung inne­haben. Der 46-Jährige ist seit

23 Jahren in der Blumenthaler ÖVB-Vertretung tätig und so ein bekanntes Gesicht. Nach der

offiziellen Übergabe des Büros am 6. April, bei der auch der ÖVB-Vorstand vor Ort sein wird, führt Herr Weihmann das bewährte Team durch den Geschäfts- und Beratungsalltag. Auch sonst soll sich wenig ändern. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, so der gelernte Versicherungskaufmann. „Wir werden weiterhin unser breites Angebotsspektrum bei gewohnt hoher Beratungsqualität bieten. Wir möchten auch in Zukunft dafür sorgen, dass sich unsere Kunden gut abgesichert fühlen.“

ÖVB-Vertretung Mike Weihmann, Fresenbergstraße 141, 28779 Bremen. Telefonnummer: 04 21 / 60 03 62, E-Mail: mike.weihmann@oevb.de.