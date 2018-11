Auch Ansgar Feldmann vom Kutscher Klub Sulingen hatte seine Welsh-Stute Bella mit ihrem Fohlen Betsy dabei.

Nach der Begrüßung der vielen Gäste durch Annette Engelhardt und Pfarrer i.R. Martin Trimpe zogen Gäste und Tierliebhaber gemeinsam in die dem Anlass entsprechend geschmückte Reithalle. Hier fand dann die feierliche Andacht mit anschließender Segnung der Gäste und Tiere statt. Zum anschließenden Beisammensein und Klönen lud Ballermann-Rancherin Annette Engelhardt alle Besucher noch zu Kaffee und erstem Weihnachtsgebäck an die gedeckten Tische und Bänke ein. Dabei ließen es sich die Gäste nicht nehmen, sich mit einer Spende für Tiere in Not zu engagieren. Künftig wird es regelmäßig am 6. November jedes Jahres eine Tiersegnung auf der Ballermann Ranch geben.