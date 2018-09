Sebastian und Daniela Sander (links) vom TP Jenfeld aus Hamburg unterlagen im Endspiel knapp Christina Recker und Florian Schwabe (rechts) vom TV Schwanewede.

Der Bekanntheitsgrad des Turniers bei den Mixed-Begeisterten ist groß. Manche legen ihren Sommerurlaub extra so, dass sie in der letzten vollen Ferienwoche der Sommerferien an diesem Turnier teilnehmen können. Die Anlage mit sechs Plätzen und drei Hallenplätzen liegt idyllisch am Ortsrand von Schwanewede. Die wegen des schönen Wetters zahlreich gekommenen Zuschauer fanden sonnige wie auch schattige Sitzplätze vor und eine große Tribüne für die „wichtigen“ Spiele.

Annette Bartsch und Helge Kruse-Bartsch in Aktion.

Spitzenreiterin bei den Teilnehmerinnen ist Martina Schwarz vom TV Schwanewede mit 15 Teilnahmen. Rolf Thiess von TC Blau-Weiß Nesse ist seit Beginn 2003 dabei und hat nur zweimal gefehlt. Skibickis aus Bremerhaven sind zum zehnten Mal dabei gewesen und zählen zu den 16 Spielern mit zehn oder mehr Teilnahmen. Ihnen gefällt die Stimmung, das Prickeln, das es nur bei einem Mixed-Turnier gibt. Sie gehören zum großen Kreis der Paare aus Bremerhaven und Umgebung.

Seit dem vergangenen Jahr sind Daniela und Sebastian Sander vom TP Jenfeld aus Hamburg dabei. Sie finden das Angebot für alle Leistungsstärken gut, wobei sie zur spielstärksten Klasse zählen. Im Endspiel unterlagen sie nur knapp Christina Recker und Florian Schwabe vom TVS. Zur spielstärksten Klasse zählte auch Roy Rother, der beim TuS Woltmershausen Punktspiele bestreitet, mit seiner Partnerin Miriam Deike vom Ganderkeseer TV.

Die Turnierleitung mit der dänischen Trainerin Inge Holzfuß und Frank Saloch freute sich, dass mit Roy Rother (Leistungsklasse 8) ein Spitzenspieler am Turnier teilgenommen hat. Das findet man sonst nur bei leistungsklassenbezogenen Turnieren wie beispielsweise den Dodenhof Open.

Besonderen Wert hat das Turnierteam auf die Anfänger gelegt, für die eine eigene Gruppe eingerichtet wurde. Hier waren sie mitten im Turnier drin, ohne gleich überfordert zu werden.

In allen Konkurrenzen wurde ohne Schiedsrichter – und ohne Probleme – gespielt. Die Spielergebnisse waren an der Turnierwand und im Internet gleich nach Spielende sichtbar. Inge Holzfuß und Frank Saloch schafften es auch, terminliche Einschränkungen von Teilnehmern zu berücksichtigen. „Das ist außergewöhnlich und beeindruckend“, lobten Teilnehmer die Turnierleitung.

20 Paare hatten für die Gruppe 3 gemeldet. Montag und Dienstag wurden die besten vier Paare aus dieser Gruppe ermittelt, die sich damit für die leistungsstärkere Gruppe 2 qualifiziert hatten. Aus dieser Gruppe wurden am Mittwoch und Donnerstag wieder vier Paare als Qualifikanten für die Gruppe 1 ermittelt. Parallel gab es zwei Seniorengruppen S120, bei der die Paare gemeinsam mindestens 120 Jahre alt sein mussten. Auch diese Gruppen fanden viel Zulauf. Einige Paare freuen sich schon darauf, im nächsten Jahr älter zu sein, und dann bei den 120ern mitspielen zu können. Übrigens: der älteste Teilnehmer war 77 Jahre alt, die jüngste Teilnehmerin 13 Jahre.

Am Wochenende waren alle Paare nochmal im Einsatz, entweder in der Endrunde ihrer Gruppe oder in der Nebenrunde zu ihrer Gruppe. Die Endspiele der Gruppen lauteten dann wie folgt: Gruppe 1: Christina Recker / Florian Schwabe (TV Schwanewede) – Daniela und Sebastian Sander (TP Jenfeld) 7:6, 6:3

Gruppe 2: Stefanie Müller / Holger Glomb (TC BW Nesse) – Patricia Joswig / Matthias Sobotta (TV Schwanewede) 6:1, 4:6, 10:8

Gruppe 3: Canan und Rüdiger Zehner (1. TC Wremen) – Isabel Jargon / Kilian Krause (TV Schwanewede) 6:3, 6:4

Gruppe 4: Claudia Acarsoy / Stefan Neumann (TV Schwanewede) – Jana Balters (TSV Eiche Neu St. Jürgen) / Mike Siebert (TV Schwanewede) 6:2, 6:2

S120 A: Heike und Michael Schmitz (TC Völkersen) – Mirka Wisotzki / Andreas Lill (TC BW Nesse)

S120 B: Angelika Orlean (TSV Sellstedt) / Howard Marte (Bremerhavener TV v. 1905) – Imke Weiß / Gerold Klimpke (TC BW Nesse) 6:4, 6:4

Die Vorsitzende der Tennisabteilung, Eva-Christina Przybylski, bedankte sich bei Spielern und Helfern für das schöne Turnier und nahm gemeinsam mit den Turnierleitern die Siegerehrungen vor. Ein besonderer Dank ging an Annelie Eilers vom TSV Sellstedt, die schon 2003 beim ersten Turnier dabei war und dem TVS Bilder und Zeitungsausschnitte von damals mitbrachte. Auch die seit damals bestehende Freundschaft mit dem TC BW Nesse wurde besonders gewürdigt. Den Abschluss bildete eine Tombola, die von den Sponsoren großzügig unterstützt wurde.

Viele Vereinsmitglieder waren am Wochenende eingespannt, entweder als Spieler oder um die gastronomischen Anforderungen zu bewältigen. Nach Abschluss des Turniers waren Turnierleitung, Vorstand und alle Helfer sich einig: „Das war eine anstrengende Woche, aber es ist super gelaufen und unsere Gäste waren sehr zufrieden.“