Jäger, 55 Jahre alt, steht dem Verein seit 2010 vor. „Dieses Hobby habe ich auch gar nicht so viel vorher für mich entdeckt, auch wenn ich schon in meiner Kindheit von Bienen und allem, was damit zu tun hat, fasziniert war.“

Der Verein, der 1878 gegründet worden ist, aber als Zusammenschluss einiger Imker schon 1859 erstmalig erwähnt wurde, zähle zur Zeit knapp 130 Mitglieder, welche insgesamt etwa 760 Bienenvölker ihr Eigen nennen könnten. „Ich selbst habe ungefähr 30 Völker, die auf mehreren Ständen in Achim-Embsen und Oyten stehen.“

Insgesamt sei das Durchschnittsalter der Vereinsmitglieder recht hoch, doch durch den Zulauf aus nun schon sechs Anfängerkursen, die seitens des Vereins angeboten wurden, sinke es nun wieder. 29 Menschen, davon drei Kinder beziehungsweise Jugendliche, hätten gerade den letzten der sechs Kurse erfolgreich abgeschlossen.

Ein solcher Kursus bestehe aus sieben theoretischen und auch einigen praktischen Einheiten. „Und auch wer den Kurs abgeschlossen hat und Rat oder Hilfe benötigt, kann sich selbstverständlich immer an mich oder einen meiner Vereinskameraden wenden.“

Um sehr viel mehr als um die bloße Honiggewinnung gehe es bei seinem Hobby, „davon einmal abgesehen, dass man viel Zeit in der Natur verbringt, was stets ein tolles Pendant zum Berufsleben darstellt, leisten Imker auch einen wertvollen Beitrag für Mensch und Umwelt.“ Bienen verrichteten nämlich als Bestäuber für heimische Wild- und Nutzpflanzen einen bedeutsamen Dienst. Im Frühjahr spiele beispielsweise die Rapsblüte eine wichtige Rolle für die Bienen, von der sie Pollen und Blütennektar sammelten und zu ihrem Bienenstock bringen würden, der sogenannten Beute. „Da wir Imker die Bienen ja ihrer eigentlichen Futterquelle berauben, müssen wir für Ersatz sorgen“.

Dies geschehe, indem man den fleißigen Insekten eine zuckerhaltige Lösung zur Verfügung stelle, die dann sowohl als Futter für die Bienen selbst als auch für ihre Brut herhalten müsse. „Wenn man im Frühjahr das erste Mal an den Bienenstock geht, ist es daher auch notwendig, die verbliebene Futtermenge zu überprüfen, um bei Bedarf eine Notfütterung durchführen zu können.“

Auch wenn den Bienen auf diese Weise stets genügend Futter zur Verfügung stehe, „findet während der Wintermonate die normale Auslese statt“, bis zu zehn Prozent, betrachtet man den deutschlandweiten Durchschnitt, überlebten den Winter nicht. Um als Volk eine gute Chance zu haben, den Winter zu überstehen, sollte ein Volk mindestens 5000 Bienen zählen, „mehr ist aber noch besser“.

Während der Sommermonate, in denen weiterhin fleißig Pollen und Nektar gesammelt werden, könne ein Bienenvolk dann gut und gerne einmal auf 80 000 anwachsen. Die erste Honigernte könne in der Regel Ende Mai erfolgen, manchmal etwas später, abhängig vom Wetter.

Ist die Erntezeit gekommen, dann machten sich die Bienen ans sogenannte Schwärmen, erklärt Jäger, „die Bienen wollen sich vermehren, wenn die Futterlage gut ist und die Honigräume voll sind“. Das Schwärmen schwäche jedoch die Leistung eines Volkes, daher ergreife der Imker Maßnahmen, um den Schwarmtrieb zu unterbinden.

„Wir teilen zum Beispiel die Brut oder bilden einen Ableger des Volkes und führen damit sozusagen eine natürliche Schwächung durch, um sicherzustellen, dass die Bienen auch weiterhin auf Futtersuche gehen.“ Eine zweite und dritte Ernte werde dadurch möglich. Am klassischen Sommerhonig, wie es auf vielen Etiketten auf Honiggläsern zu lesen ist, arbeiteten die Bienen beispielsweise bis Mitte Juli.

„Wenn man von ‚den Bienen‘ spricht, muss man eigentlich differenzieren“, erläutert Eckhard Jäger, denn ein Volk bestehe zunächst einmal aus einer Bienenkönigin als Mutter des Volkes, die, wenn sie nur wenige Tage auf der Welt ist, zu Begattungsflügen ausfliegt und von mehr als 20 Drohnen begattet wird. Später beginne sie damit, Eier in die Wabenzellen zu legen.

Bis der gesamte Spermavorrat aufgebraucht sei, könnten bis zu fünf Jahre vergehen. „Aus diesen sowohl befruchteten als auch unbefruchteten Eiern schlüpfen dann die Bienen, die unbefruchteten bringen Drohnenmaden hervor, die befruchteten Arbeiterinnen.“ Wobei jedes befruchtete Ei theoretisch auch eine neue Königin hervorbringen könne, das sei jeweils abhängig von der Fütterung sowie dem Raum, der zur Verfügung stehe.

Die Arbeiterinnen, aus denen ein Bienenvolk ja hauptsächlich bestehe, übernähmen nun alle wichtigen Aufgaben innerhalb des Volkes, reinigten die Beute, pflegten die geschlüpften Bienenmaden, verrichteten Wach- und Baudienste und gingen auf Futtersuche.

Nach der Ernte beginne für den Imker die Pflegezeit, in der beispielsweise Maßnahmen ergriffen werden müssten, um die für die Biene gefährliche Varroa-Milbe zu reduzieren, so werde manchmal eine Ameisen- oder Milchsäurebehandlung bei brutfreien Völkern durchgeführt. „Dies alles geschieht aber natürlich erst nach der Ernte, der Honig darf schließlich nicht verunreinigt werden.“

Auch andere Parasiten und Krankheitserreger, welche zum Teil aus dem Ausland kämen, stellten eine Bedrohung dar. „Einige der Probleme sind aber auch vom Menschen selbst verschuldet, so drohen zum Beispiel Gefahren durch Pflanzenschutzmittel oder aber durch die weiter zunehmende Monokulturalisierung der Landwirtschaft.“

Der Mensch sei in erheblichem Maße von der Honigbiene und ihren Diensten abhängig. „Schon das allein sollte genügen, um sie und ihren Lebensraum zu schützen.“ Ein bewusster und schonender Umgang mit der Umwelt seien da ein guter Anfang.

Aufmerksame Beobachter wiederum würden eventuell hin und wieder einen scheinbar heimatlosen Bienenschwarm entdecken können. „Denn auch wenn man als Imker Maßnahmen ergreift, um den Schwarmtrieb zu unterbinden, kann es trotzdem vorkommen, dass sich ein Schwarm auf die Suche nach einem neuen Ort macht. Im Schwarmakt vergessen die Bienen nämlich, woher sie kommen.“

In dem Fall sei er der richtige Ansprechpartner: „Ich kann mich dann entweder selbst darum kümmern oder aber einen anderen Imker kontaktieren, der sich dem Schwarm annehmen kann." Er selbst sei zusätzlich auch Faltenwespenbeauftragter des Landkreises und könne bei Wespen, Hummeln und Hornissen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wer sich wiederum für den Verein an sich interessiere, der könne sich zum einen auf der Seit www.imkerverein-achim.de informieren oder auch gerne zu ihren Treffen kommen.

Die finden jeweils am ersten Dienstag im Monat ab 19.30 Uhr in Gieschens Hotel in Achim statt. „Die Versammlung ist öffentlich und Gäste sind uns immer herzlich willkommen", sagt Eckhard Jäger.