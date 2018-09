Erwachsene greifen da gerne auf Smartphone-Apps, die zum Joggen motivieren sollen, oder Schrittzähler zurück, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Bei den Kleinsten setzt das von der Deutschen Herzstiftung geförderte Seilspring-Projekt „Skipping Hearts“ an. Erstmals sind die Coaches des Präventionsprojekts nun in der Grundschule Moordeich gewesen.

30 Kinder der neuen dritten Klassen tummelten sich diese Woche in der Turnhalle der Einrichtung und nahmen die Springseile in die Hand. Basic Jump, Side Straddler, Skier, Side Swing oder Jogging Step hießen die Kunststücke, die sie unter der Leitung von Ronny Steinbrück und Anne Gryska einstudieren sollten. Das Meiste sollte auch nach zwei Stunden sitzen, immerhin stand dann eine Vorführung vor Mitschülerinnen und Mitschülern sowie interessierten Eltern an. Da schwang durchaus auch ein wenig Nervosität mit.

Doch der Spaß überwog ganz klar. Gespannt lauschten die Kinder im Sitzkreis den Anweisungen Steinbrücks, der sich immer wieder neue Teilnehmer aussuchte, um die anstehenden Übungen zu zeigen und zu erklären. Zwei Kinder schwangen etwa das Seil, ein drittes sollte zehn Sprünge in Folge schaffen. Drei Versuche gab es dafür. Beim dritten klappte es dann auch. „Was haben sie gut gemacht?“, fragte Steinbrück dann etwa in die Runde, um die Sprünge und Schwingtechniken gemeinsam mit den Kindern zu analysieren. „Die Seilhalter sind weiter in die Mitte gegangen“, schallte es aus dem Sitzkreis heraus in den weiten Raum. „Richtig“, erwiderte der Übungsleiter. So schwang das Seil besser, die Sprünge wurden einfacher. Dazu gab es noch eine schwierigere Variante, bei der einer der beiden Seilhalter noch selbst mithüpfte.

Anschließend sollten sich alle Kinder in Dreiergruppen zusammenfinden und diese Übungen wiederholen. Fast gleichzeitig standen sie alle auf, liefen durch den Raum, suchten nach Freunden – und fanden sich tatsächlich zügig in den Gruppen zusammen, um die Sprünge einzustudieren. Gar nicht so einfach, stellten sie dabei immer fest. Denn nicht nur auf den Springer kam es an, auch die Seilschwinger mussten sich miteinander abstimmen. Dabei gaben auch die beiden Coaches immer wieder Hilfestellungen und gaben Tipps.

Auch als Streitschlichter mussten sie dabei immer wieder einspringen oder frustrierte Kinder nach mehreren Fehlversuchen trösten. „Die Gruppen waren unterschiedlich erfolgreich, manche haben zehn Sprünge geschafft“, stellte Steinbrück dann auch fest. Als Kritik war das keineswegs gemeint. „Die motorische Entwicklung ist noch nicht so weit“, erläuterte er. Immerhin befänden sich die Kinder erst im Beginn des dritten Schuljahres. Zum Ende hin sei die Entwicklung da in der Regel bereits deutlich besser: „Das ist normal.“ Zudem herrsche innerhalb der Gruppe eine andere Dynamik, da mehrere Klassen an der Veranstaltung teilnahmen. Allerdings sei auch bundesweit feststellbar, dass die motorische Entwicklung der Kinder im Vergleich derer vor zehn, 20 Jahren rückläufig sei. Das mache sich etwa beim Beinstehen, Rückwärtsgehen oder Standweitsprung bemerkbar. Sinn mache diese Übungseinheit deshalb allemal. „Der Einfluss ist im besten Fall, dass die Lehrkräfte das übernehmen“, verwies er auf die Nachhaltigkeit. Dafür gebe es nach dem Übungstag auch ein kostenfreies Materialpaket für die Schule.

Die beiden Sportlehrerinnen Jana Nullmann und Luise Schulkamp betrachteten die Einheit allemal als Bereicherung. „Wir bekommen mehr Input, was wir anders oder besser machen können“, sagte Nullmann. Auch für sie als Lehrkräfte sei es interessant zu sehen, wie ein solcher Unterricht von Profis aufbereitet werde.

Sie meinte weiter: „Für die Kinder ist es auch etwas anderes, wenn sie keinen Lehrer vor sich haben, der das vormacht. Auch Vorführungen sind für sie immer schön.“ Die ein oder andere spielerische Übung habe sie dabei auch kennengelernt. Im Sportunterricht und in den Pausen hätten die Kinder zudem die Möglichkeit, sich weiter an den Seilen auszuprobieren.

Womöglich findet sich dann auch das ein oder andere Kind, das Gefallen am Seilspringen findet, sagte Ronny Steinbrück. Er ergänzte: „Nicht alle 30 werden einsteigen. Wir wollen aber die fünf bis zehn Prozent erwischen, die bislang noch keinen Sport für sich entdeckt haben.“ Und der Rest durfte die Aufführung genießen.