Über eine ABM-Maßnahme hatte die Jubilarin ihr Herz für den Beruf entdeckt und in Marklohe die dreijährige Ausbildung gemacht. Am 1. April 1998 fing sie im damaligen Kurcentrum als frisch examinierte Altenpflegerin an und arbeitet bis heute engagiert und empathisch für und mit Senioren in der stationären Altenpflege. Als Mentorin leitet sie zudem Auszubildende in der Einrichtung an und gibt ihr pflegefachliches Wissen an die Neuen weiter. Wenn man Britta Friedrichs fragt, was sie an dem Beruf so schätzt, ist die Antwort: „Unser tolles Team, dann schafft man alles.“