Sie mussten aber erst einmal die Politik überzeugen, wie Jörg Rosenboom, der Vorsitzende des Heimatvereins, und Wolfgang Entelmann, sein Vorgänger von 2006 bis 2015, aus Erzählungen älterer Vereinsmitglieder wissen.

Die Hofstelle wurde 1718, also vor fast genau 300 Jahren, begründet von Johann Brünjes – irgendwann wechselte der Familienname zu Brüning, es war aber bis zum Verkauf des Hofes an die Gemeinde dieselbe Besitzerfamilie. Das jetzige Haus wurde 1839 gebaut. Damals hieß der Besitzer Johann Hinrich Brüning, seine Frau war eine geborene Haltermann, wie auf dem Türbalken über der Grootdöör am vorderen Giebel zu lesen ist – im Inneren des Hauses wird der komplette Text des Türbalkens noch einmal wiedergegeben: „Du hast, o Vater, mein Gemüth durch manche Wohltat schon erfreut. O gib mir auch noch deine Güte, noch ein Geschenk, die Dankbarkeit. So geh‘ ich ruhig durch die Zeit und fröhlich in die Ewigkeit.“

Der letzte Hoferbe war Jakob Brüning, der 1919 in die USA auswanderte – damals muss er noch recht jung gewesen sein, denn 1970, als der letzte Pächter den Hof aus Altersgründen verlassen hatte, lebte er noch. Geschwister hatte er nicht, erzählt Wolfang Entelmann, und auch sonst keine Verwandten mehr in Seebergen. Der hintere Teil des Gebäudes war, wie auch heute noch, eine Wohnung, der vordere Teil ist die Diele. „Die sah ganz fürchterlich aus“, weiß Wolfgang Entelmann von Bildern, da dieser Teil des Hauses kaum noch genutzt worden sei. Einen Teil der Ländereien hatte ein Landwirt schräg gegenüber in Pacht.

Einen großen Teil der Ländereien hat Jakob Brüning an eine Baugesellschaft verkauft, dort stehen jetzt die Häuser der Straße Uppen Seebargen. 2,2 Hektar hat die damals noch selbständige Gemeinde Seebergen erworben, am 20. August 1971 wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Gekostet hat das Grundstück samt Haus 70 000 D-Mark. Auf dem linken Teil des Geländes befinden sich heute die Turnhalle, Tennisplätze, ein Bolzplatz und eine Weide. In der ersten Zeit nach dem Kauf war noch geplant gewesen, dort einen Friedhof anzulegen.

Aber auch für das Haus glaubte die Gemeinde Seebergen eine Verwendung zu haben. Es sollte – inklusive des Teils mit der Wohnung – umgebaut werden in einen Kindergarten und einen Dorfgemeinschaftsraum, den sich der 1968 gegründete Heimatverein wünschte. Das scheiterte, weil der Landkreis Osterholz das Gebäude als ungeeignet für einen Kindergarten erklärte. Der zog dann, vorerst noch als Spielkreis, in die alte, 1908 erbaute Schule ein und 2016 in die gerade aufgegebene neue Schule. Also wurde die Wohnung in dem alten Bauernhaus erst einmal vermietet.

Die Zeit zog ins Land. 1974, bei der Gebietsreform, wurde Seebergen zu einem Ortsteil der Gemeinde Lilienthal, und in dem dortigen Rathaus sei der „Brüningsche Hof“, wie er damals noch allgemein genannt wurde, ein ungeliebtes Kind gewesen, wie sich Wolfgang Entelmann erinnert: „Na klar, die wussten nicht, was sie damit anfangen sollten.“ Der Heimatverein wusste es sehr wohl – er wollte daraus ein Dorfgemeinschaftshaus machen – und stellte 1975 einen entsprechenden Antrag bei der Gemeindeverwaltung. Aber es dauerte noch ein Jahr, ehe sich etwas tat – wohl auch, weil schon damals kurzzeitig darüber diskutiert wurde, die Seeberger Schule zu schließen. Auch die wäre als Dorfgemeinschaftshaus in Frage gekommen. Noch im Dezember 1975 berichtete die WÜMME-ZEITUNG, dass die CDU-Fraktion im Gemeinderat Brünings Hof verkaufen wollte.

Aber 1976 bot die Gemeinde dem Heimatverein an, den Hof auszubauen und seine Verwaltung zu übernehmen, wobei Gebäude und Grundstück Eigentum der Gemeinde bleiben sollten. Der Verein erklärte sich zu Eigenleistungen bereit, die Gemeinde stellte 50 000 D-Mark in ihren Haushalt ein für die Planung und später noch einmal 60 000 D-Mark für Material, der Architekt Wilfried Fahrenholz aus Grasberg zeichnete die Pläne, Werner Köser vom Heimatverein kümmerte sich um die Bauausführung.

Getan werden musste einiges: Vorn links hatten ursprünglich Kühe gestanden. Deren Eingangstür neben der Grootdöör ist noch erhalten, als Notausgang. Die Tür vorn rechts, die in den Pferdestall geführt hatte, ist heute nur noch eine Attrappe, da sie genau wie ihr Pendant nur etwa 1,60 Meter hoch ist. Dafür wurde über Eck an der rechten Seitenwand eine neue Eingangstür eingebaut. Wahrscheinlich beim Umbau, vielleicht aber auch schon früher, wurde das Reetdach durch Dachpfannen ersetzt. Unter Denkmalschutz steht das Gebäude zur Erleichterung des Heimatvereins nicht. Am 18. Januar 1978 wurde die neue Anlage eingeweiht.

Innen ist der große Raum, der bei Bedarf durch Vorhänge verkleinert werden kann, derzeit ein wenig schmucklos, nur hinten rechts hängt die Fahne des Männer-Gesang-Vereins Seebergen von 1896. „Wir haben sonst nur noch die Fahne des Kriegervereins, aber die hängen wir nicht auf“, sagt Wolfgang Entelmann. Und so bald wird auch kein Wandschmuck hinzukommen, da das Haus im Rahmen der Dorferneuerung ab 2020 von Grund auf saniert werden soll, vor allem energetisch.

Wie lange es dann geschlossen werden muss, weiß der Vorsitzende noch nicht. Brünings Hof ist nicht nur das Domizil des Heimatvereins, er steht auch für Veranstaltungen mit Publikum zur Verfügung, die aber immer unter Regie des Heimatvereins laufen. Von 2002 bis 2018 gab es die Theatergruppe „Annegret und ihre Komödianten“ von Annegret Hein, in der auch Jörg Rosenboom mitgespielt hat. Anfangs wurden plattdeutsche Sketche gespielt, dann hat man sich Marion Peper geangelt, die „Mehrzweckwaffe“ der Plattsnackers ut Grasbarg, die auch selbst Stücke schreibt. „Das waren Irrungen und Wirrungen des Dorflebens, voll aus dem Leben gegriffen“, sagt Jörg Rosenboom. „Wir haben alles selbst gemacht bis hin zum Kaffeekochen, die Bühne hat uns der Findorffhof in Grasberg geliehen.“ Der Erlös ging ans Kinderhospiz Löwenherz. Leider habe irgendwann der Nachwuchs gefehlt, sodass die Gruppe aufgelöst wurde.

Aber es gibt noch genug andere Veranstaltungen: zweimal im Jahr ein Konzert, vor zwei Wochen einen irischen Abend mit dem englischen Musiker Simon Bellett aus Bremerhaven, Guinness und verschiedenen Whiskey-Sorten. Auch klassische Konzerte finden statt. „Das darf man aber nicht zu oft machen, sonst kommen nicht genug Leute“, sagt Jörg Rosenboom – die gesunde Mischung mache den Erfolg, was man auch bei der Oktoberfest-Party gesehen habe. Die habe sich nach einigen Jahren totgelaufen, deshalb habe man 2017 einmal ausgesetzt. „Und im vorigen Jahr war die Bude wieder voll.“