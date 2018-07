Sicher ist allein, dass ich Menschen helfe, wenn sie in eine medizinische Notfallsituation kommen. Kein Dienst ist wie der andere. Die Motivation, die ich daraus ziehe, lässt mich in meinem körperlich anstrengenden Beruf sogar mit einer Knieprothese arbeiten.“, so Peter Rautenberg, Rettungsassistent im DRK-Kreisverband Verden.

Am 12. Juni 1955 in Dresden geboren, fand Peter Rautenberg seine Heimat in Baden im Landkreis Verden. Am 19. Juni 1978 begann das Arbeitsverhältnis von Peter Rautenberg als Ersthelfer im Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Verden. In seinen Anfängen saß er noch alleine auf dem damaligen Rettungswagen. Bei einem schweren Verkehrsunfall kam ein Kollege mit einem zweiten Fahrzeug zur Unterstützung dazu, wenn einer in der Nähe war.

Erst 1980 gab es eine einheitliche Ausbildung zum Rettungssanitäter, die Peter Rautenberg in der DRK Rettungsschule in Goslar absolvierte. Später wurde ihm auf dieser Basis die Anerkennung zum Rettungsassistenten verliehen. „Einen echten notfallmedizinischen Meilenstein für den Landkreis Verden setzte der damalige Chefarzt der Anästhesie des Städtischen Klinikums Achim, Walter Klein. Er bildete uns Rettungsdienstler am Klinikum in der Venenpunktion und in der Sicherung der Atemwege mittels Intubation aus. Damit konnten wir den Notfallpatienten äußerst effektiv helfen. Mit diesen Maßnahmen waren wir damals in der Notfallmedizin in ganz Niedersachsen Vorreiter. Zudem waren diese Maßnahmen der Ursprung der Entwicklung in der medizintechnischen Ausstattung der Rettungswagen. Damit verbunden, erhielten mobiles Beatmungsgerät, EKG und Defibrillator im Rettungsdienst nachhaltig Einzug“, so Peter Rautenberg. Bis zum heutigen Tag arbeitet Peter Rautenberg auf den Rettungswachen in Achim und in Ottersberg.

Zu so einem Anlass stellt sich die Frage nach dem einprägendsten Einsatz in 40 Jahren Rettungsdienst von ganz allein. Nach kurzem Überlegen erzählt Peter Rautenberg, dass es sich dabei für ihn um eine bewegende Geschichte handelt, die über viele Jahrzehnte bis heute fortbesteht: „In den Achtzigern wurden wir zu einer Entbindung nach Uphusen gerufen. Die Wehen der werdenden Mutter waren bereits so engmaschig, dass das Kind schließlich im Rettungswagen geboren wurde. Die Geburt verlief komplikationslos. Mutter und Kind waren wohlauf. Allein dieser Moment war ein sehr besonderer und erfüllte uns mit Stolz. Das Kind wuchs anschließend in Uphusen auf, was man beim Vorbeifahren mit dem Rettungswagen gut beobachten konnte. Mittlerweile ist das Kind ein Mann, hat selbst Kinder und wohnt immer noch in Uphusen. Das Besondere ist, dass ich weiß, wer er ist, aber er nicht wüsste wer ich bin, wenn er vor mir stehen würde. Es ist immer wieder ein bewegender Moment, dort vorbeizufahren. So geht unsere Geschichte noch ein bisschen weiter.“

Immer noch motiviert

„Es gab auch viele Situationen, in denen gelacht wurde, aber nie auf Kosten der Patienten, sondern immer auf unsere eigenen. Wir haben mal einen Patienten auf richterlichen Beschluss hin in eine Psychiatrie bringen müssen. Dort angekommen, haben wir den aufnehmenden Arzt gesucht. Dann kam auch jemand sehr nett auf uns zu und fragte in kompetenter Entschlossenheit, was wir bringen und was vorliegt. In der Annahme, dass der Arzt vor uns steht, haben wir eine professionelle Patientenübergabe formuliert und bemerkt, dass unser Patient von fünf Personen fixiert werden musste, um ihn überhaupt in den Rettungswagen zu bekommen. Da fing der vermeintliche Arzt an zu lachen und sagte uns, dass man für ihn sieben Personen gebraucht habe. Im selben Moment krümmte sich das Stationspersonal vor Lachen, weil wir die Übergabe nicht mit einem Arzt gemacht haben, sondern mit einem Patienten, der gerne Arzt gespielt hat. Das sind dann Situationen, von denen tatsächlich alle etwas haben“, so Peter Rautenberg.

„Peter Rautenberg war der erste Mitarbeiter des Rettungsdienstes im DRK Kreisverband Verden. Es ist unglaublich, mit welcher Energie und Motivation er nach so vielen Jahren schwerer Arbeit noch dabei ist. Als er Anfang des Jahres eine Knieprothese bekam, war für ihn schon vorher klar, dass er Mitte des Jahres nach harter Reha wiederkommt. Mittlerweile sitzt er tatsächlich wieder topfit auf dem Rettungswagen. In dieser Hinsicht ist er eine Ausnahmeerscheinung und ein großes Vorbild für alle Mitarbeiter im Rettungsdienst generell“, so Dirk Westermann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Verden.

Die letzte Frage an den Jubilar galt seiner Zukunftsplanung: „Wenn ich im Frühjahr 2019 in Rente gehe, widme ich mich verstärkt dem Angeln in Dänemark. An der dänischen Südsee steht mein Wohnwagen. Mit meinem kleinen Motorboot fahre ich dann raus und genieße das Meer mit all seinen Facetten. In Sachen Rettungsdienst habe ich mit dem Chef abgeklärt, dass ich weiterhin im Rettungsdienst arbeiten darf. Das natürlich auf einer anderen vertraglichen Ebene und nur, wenn ich Lust und Zeit habe. Es ist auch eine langsame Entwöhnung vom Reiz des Ungewissen“, so Peter Rautenberg abschließend.