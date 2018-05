In der Saison 2011/12 holte Helmut Süssenguth mit der Ü 65 der SG Wahnebergen seine letzte Meisterschaft: Werner Rengstorf (hinten, von links), Kurt Althausen, Helmut Süssenguth, Werner Böhning, Gerd Kuhr und Ulrich Jordt sowie (vorne, von links) Dieter Rabbow, Herrmann Henglein, Gustav Stockey, Fritz Ginsburg und Fritz Crämer.

Nach dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksklasse wurde zwei Jahre später sogar der Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.

Später war er in der Altherrenmannschaft aktiv, mit der er 1975 den Meistertitel holte. Inzwischen war er auch als stellvertretender Vorsitzender im SVW-Vorstand aktiv und war ebenfalls als Jugendtrainer sehr erfolgreich, mit der E-Jugend des SV Wahnebergen holte er 1975 den Kreismeistertitel.

Nach dem Zusammenschluss der Ü 50-Kicker vom SV Wahnebergen und TSV Verden spielte er in der S 50-Liga und wurde mit dem Team 2001 Kreismeister. Danach wechselte er in die 2002 neu gegründete Senioren-Ü 60-Liga und holte mit der Mannschaft ein halbes Dutzend Meistertitel auf dem Feld und in der Halle, außerdem war noch ein Kreispokalerfolg dabei.

Bis zum Ende seiner Fußballer-Laufbahn vor fünf Jahren war Helmut Süssenguth dann in der im Jahr 2008 gegründeten Ü 65-Mannschaft aktiv. Auch hier kamen noch zwei Meistertitel, ein Kreispokalsieg und eine Hallenmeisterschaft zu seiner Titelsammlung hinzu. Als treuer Fan unterstützt er auch heute noch bei fast jedem Spiel sein Team. Seinen 80. Geburtstag feierte Helmut Süssenguth kürzlich im Kreise seiner Oldie-Mannschaftskameraden, in deren Namen überreichten Ü 65-Coach Wulf-Dieter Liegmann und der frühere Teamkapitän Werner Rengstorf ein schönes Präsent.