Bei der Hauptversammlung der Dorfgemeinschaft Beckedorf wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt.

So konnten der Vorstand und der Schatzmeister einstimmig entlastet werden. Es wurde vonseiten der Versammlung der im vergangenen Jahr gestorbenen Mitglieder gedacht und mehrere langjährige Mitglieder für Ihre Treue geehrt. Außerplanmäßig wurde im Vorstand die Stelle des ersten Beisitzers einstimmig neu gewählt. Für 2020 wurde abgestimmt, den Jahresbeitrag nach über zehnjähriger Preisstabilität von acht Euro auf zehn Euro an die gestiegene Kosten anzupassen. Darüber hinaus bleiben Spenden als weitere Einnahme.

Besonders rührend war der Dank einer Beckedorferin an die Gemeinschaft und fand damit ihren Beifall. Gerade im Alter sei so viel Abwechslung und Unternehmungen in dieser Gemeinschaft so schön und motivierend, was ihr bisher viel persönlichen Halt gab.

Auch im 68. Vereinsjahr will die Dorfgemeinschaft in Beckedorf wieder so einiges auf die Beine stellen. So gibt es für das erste Vierteljahr schon rege Nachfrage nach dem Kaffeenachmittag am 6. Februar oder das Heringsessen am 9. März in der Waldschmiede, den Vortragsabend des heimatkundlichen Arbeitskreises am 13. Februar in der Schule, die Theaterfahrt zur Lahauser Bühne am 23. März oder die Kohlfahrt am 17. Februar, die in diesem Jahr der Dannenboom Verwertungs-Vereen Beckdorp organisiert.

Besonders beliebt sind immer die Tagestouren. So gibt es für die Drei-Tage-Tour im Juni in die Hansestädte Lübeck, Lüneburg, Wismar und Rostock schon viele Anmeldungen. Aber auch die Pflanzenbörse, das Schmiedefest, das Spargelessen, den Seniorenabend, die Besichtigungen und Ausstellungen wird es wieder geben, genauso wie auf Wunsch die Kinderweihnachtsfeier. Informationen dazu hängen in den Schaukästen in Beckedorf und sollen zukünftig auch wieder über die Internetseite abrufbar sein. Weitere Anmeldungen oder Fragen gern über Telefon 04 21 / 174 31 17.

Diese und auch viele weiteren Aktivitäten, das Zueinanderkommen, Kennenlernen, miteinander unternehmen und einander schätzen machen die Lebensqualität in Beckedorf zu etwas ganz Besonderem.