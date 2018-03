Aufstehen um 6.30 Uhr. Bahnfahrt nach Köln, vormittags Probe mit einem Kölner Organisten in der „kalten Kirche“, Gespräche über die geplante Plattenaufnahme. Nachmittags Interviews mit Deutschlandfunk und WDR anlässlich diverser Aufführungen im Rahmen des DLF-Festivals „Echoes of 68“ vom 12. bis 15. April. 24 Uhr: wieder zu Hause in Ganderkesee. Das war ein Dienstag im März im Leben von Hans-Joachim Hespos, als Komponist Speerspitze der musikalischen Avantgarde, der in wenigen Tagen 80 Jahre alt wird. Hespos hört auch im hohen Alter mit der Arbeit nicht auf. „Wenn ich nicht arbeiten kann, geht es mir nicht gut. Arbeit und Leben sind eine Einheit.“

Angefangen hat das alles in Emden, in der im Krieg fast komplett zerbombten Stadt, wie sich Hespos erinnert. Er erinnert sich auch an seinen ersten Konzertbesuch mit seiner Mutter im zerstörten Wilhelmshaven, ein Konzert, das den Jungen nachhaltig beeindruckte. Mit acht Jahren bekam er ersten Geigenunterricht, mit zehn Jahren folgte ein erster öffentlicher Auftritt. Prägend für den Schüler Hespos war die Begegnung mit einem Musiklehrer am Gymnasium, Amandus Fedder, einem „pädagogischen Musiknarren“, der sich aus Straßenmusikern, aus dem Krieg heimgekehrten Musikern, ein Orchester zusammenstellte und vor über 2000 Zuhörern einen Beethovenabend auf die Beine stellte.

Der junge Hespos war umgeben und eingebunden in grenzenloses Musikmachen, spielte Streichquartett mit seinen Lehrern, Musik von Purcell bis Reger, alles „vom Blatt“, abendelang von „halb acht bis eins“. Geprägt hat ihn die Bildungsbegeisterung der Nachkriegszeit, geprägt hat ihn die Erfahrung der Erziehungsmaxime, „Sachen durchzuziehen und alles alleine zu machen“. Dazu gehörte in seinem Leben aber auch die „richtige Begegnung im richtigen Moment“. In Oldenburg war der Professor Reinhard Pfennig eine solche „glückliche Begegnung“. Durch ihn kam Hespos zur zeitgenössischen Kunst. Als Komponist ist Hespos überzeugter Autodidakt. Ein Kompositionsstudium an einer Hochschule hält er für unsinnig: „Komponieren kann man nicht lernen“, meint er und lacht über den „Diplom-Komponisten“. Die Herkunft seiner Musik ist bei den Großen der Moderne zu verorten, beim frühen Schönberg etwa und bei Webern, deren Musik er wie seine eigene als „Akt der Freiheit mit allen Risiken“ beschreibt. So hat er die „Ausbruchspartien“ in Schönbergs Klavierstücken op. 11 für seine eigene Musik, deren radikaler Ausbruchscharakter ja evident ist, quasi zum Wesenskern gemacht.

Sein Œuvre umfasst bis heute mehr als 250 Werke, auch zehn Opern, darunter „iOPAL“, die von der Zeitschrift Opernwelt 2005 zur „Opernaufführug des Jahres“ gekürt wurde. Daneben gibt es Werke für alle Besetzungen, Solowerke, Kammermusiken, Chorwerke, Orchesterbesetzungen bis hin zur Musik für Big Band. Hespos Werkverzeichnis zu lesen ist allein ein Vergnügen mit den abenteuerlichen Besetzungen und rätselhaft-verspielten Titeln, die ja auch sein Markenzeichen sind: Etwa „dit“, 1995 für das Oldenburger O-Ton-Ensemble komponiert für „Piccoloflöte, Subbass-Recorder, Sopransaxophon, Bassklarinette, b-Trompete, Tenorbassposaune, Spanische Gitarre, Harfe, Akkordeon, Pianoforte, große D-Pauke und Streicher“.

Der Rückblick auf sein Leben ist geprägt vom „Stolz des Autodidakten aus Ostfriesland“ auf seine Werke. Glücksmomente waren die großen Aufführungen, die großen Opern, die Begegnungen mit Leuten in aller Welt, die ihn ansprachen, die ihn verehren. Stolz machen ihn die zahllosen Kompositionspreise, die man ihm zusprach. Mit Stolz erfüllt ihn heute noch, dass in frühen Jahren die Auswahljury für den Rompreis der Villa Massimo urteilte: „Seit Jahren mit Abstand das Beste.“ Stolz macht ihn, dass sein „Triadisches Ballett“ nach Oskar Schlemmer immer wieder weltweit mit großem Erfolg aufgeführt wird, zuletzt in Hongkong, Heilbronn, Krakau und Leipzig und im Juli in fünf Vorstellungen mit dem Bayerischen Jugendballett in Fürth. Oder dass im Rahmen der vom Niedersächsischen Kultusministerium veranstalteten „Musik 21“ im Juni in Hannover ein Wochenend-Festival Hespos mit einem reichen Querschnitt durch sein Werk gewidmet ist.

Tribute an das Alter? Macht er nicht. „Das Leben geht ja weiter.“ Und Hespos komponiert weiter. Nicht wie früher auch zu nächtlicher Stunde, sondern tagsüber, gerne draußen im wilden Garten. Und der in jungen Jahren so geliebte Rotwein („Der machte die Musik zuweilen noch frecher!“) ist weggefallen: Hespos ist trotzdem noch frech genug!