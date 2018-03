Eine Jahreshauptversammlung "wie aus dem Bilderbuch" hat der Reitverein Heiligenfelde und Umgebung durchgeführt. Der Rückblick auf das Jahr 2017 zeigte ein reges Vereinsleben mit vielen Highlights.

Erfreut zeigte sich Hansemann von den vielen Vereinsmitgliedern. Der Rückblick auf das Jahr 2017 zeigte ein reges Vereinsleben mit vielen Highlights zwischen Turnier, Reitabzeichen-Abnahme, Helferfete, Futterseminar und der Teilnahme an Mannschaftswettbewerben. Das neue Schulpferd Rasmus begeistert die Kinder und Jugendlichen in vollem Maße, und auch der Reitertag soll im Jahr 2018 beibehalten werden, ebenso die Teilnahme am lebendigen Adventskalender. Mit vielen Fotos berichtete Sport- und Jugendwartin Ina Thalmann vom Geschehen im Verein und unterstrich damit die sehr gute Jugendarbeit. Neue Vereinsjacken, die sehr gut angenommen werden, rundeten den Bericht ab.

Den Punkt Ehrungen empfand Hansemann als „schönsten Punkt“. So wurden zehn Mitglieder geehrt, die seit 60 Jahren und noch länger im Verein sind. „Egal ob passiv oder aktiv, ihr habt jahrelang viel zum Vereinsleben beigetragen“, bedankte er sich bei den Geehrten. Doch er hatte noch weitere gute Nachrichten: Finanziell bewege sich der Verein auf einem sehr guten Wege, dies sei auch den vielen Mitgliedern zu verdanken, die sich tatkräftig einsetzen.

„Es ist bemerkenswert, wie viel Leben in diesem Verein ist und was hier angeboten wird“, lobte Bürgermeisterin Suse Laue in ihrem Grußwort das soziale Engagement des Vereins mit seinem Angebot auch für das Kinderhospiz Löwenherz.

Geehrt wurden Regina Meyer mit der silbernen Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft, Heinrich Stöver und Friedo Nürnberg für jeweils 65 Jahre Mitgliedschaft, Jürgen Brüning, Friedhelm Rehenbrock, Kurt Isensee und Kurt Meyer für jeweils über 60-jährige Mitgliedschaft sowie Heinz Seedorf, Friedrich Meyer, Hans Georg Ohrdes und Heiner Hartje für jeweils 60-jährige Mitgliedschaft. Sportliche Ehrungen gab es für die Vize-Kreismeister Justine Platter, Franziska Richter, Stefanie Nelson und Charlotte Esseling sowie Mannschaftsführerin Ina Thalmann.

Die Wahlen brachten schließlich folgende Ergebnisse: erster Vorsitzender Reinhard Hansemann, zweiter Vorsitzender Thomas Ritter, dritte Vorsitzende Ann-Kathrin Dannemann, Geschäftsführerin Frauke Sünderwald, Sport- und Jugendwartin Ina Thalmann. In den Beirat des Vereinsvorstandes gewählt wurden Franziska Richter, Claudia Spiegel und Jennifer Ennen.