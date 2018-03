Aus diesem Anlass lädt er von 11 Uhr an zu einem Sektempfang für Kollegen, Wegbegleiter sowie Stamm- und Neukunden in seine Firma, Kirchhuchtinger Landstraße 210.

„Mitbewerber hatten meinem Geschäft keine lange Lebensdauer vorhergesagt, doch durch ständigen Einsatz wurde der Betrieb immer bekannter und machte sich einen guten Namen“, sagt Frese. Sein Rezept: eine gute und preisgerechte Leistung sowie ein hervorragender Kundenservice.

Dass das Anerkennung findet, zeigt ihm die Nachfrage von Kunden an seiner Arbeit auch weit über Bremen hinaus. Besonders gern erinnert sich der Jubilar an Arbeiten in Brasilien, wo er gemeinsam mit einem Kollegen einen Zwilling des Bremer Roland restaurierte, sowie an die Fertigung von Teilen für die Dresdener Frauenkirche, an denen er zusammen mit seiner Tochter Silke gearbeitet hat.

Diese stieg vor 30 Jahren in das Geschäft ein, nachdem ihr Vater sie ausgebildet hatte und sie 1996 ihre Meisterprüfung bestand. 2004 übernahm sie schließlich das Unternehmen, in dem neben ihrem Vater ­Benny Wiegand als dritter Steinmetzmeister angestellt ist.

Zu tun gibt es reichlich. Hergestellt werden Grabsteine, Einfassungen und Liegeplatten. Der Auf- und Abbau von Grabanlagen sowie die Montage von Bronzezusatzartikeln wie Vasen, Laternen und Figuren gehören ebenfalls zu den Arbeiten. Die verwendeten Steine kommen aus aller Welt und sind frei von Kinderarbeit, was Frese durch entsprechende Zertifikate nachweist.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 56 10 38 und unter www.grabmal-frese.de.