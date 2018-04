Nach Feststellung aller Formalitäten wurde zu den Berichten der einzelnen Bereiche des Ortsvereines übergeleitet. Duden berichtete stellvertretend für den Vorstand über das vergangene Geschäftsjahr und die Aktivitäten der Mitglieder.

Besonders hob er die Anzahl von über 600 Spendern bei den Blutspenden hervor, die jedoch, so Duden, „nicht ohne die Hilfe aller ehrenamtlichen Helfer im Vorder- und Hintergrund möglich“ sei. Der Ortsverein habe laut Duden noch über 300 Mitglieder – jedoch leider mit stark fallenden Eintritten und steigenden Todesfällen.

Schatzmeister Christian Kundel erläuterte im Anschluss die Kostenrechnung des vergangenen Geschäftsjahres und ließ im Anschluss über den Wirtschaftsplan beschließen, welcher einstimmig angenommen wurde.

Außerdem erläuterte Kundel, dass nach zehn Jahren die Räume innen und nach 60 Jahren die Tore außen dringend renovierungsbedürftig seien. Geplant sei, in nächster Zeit die drei 60 Jahre alten Holztore durch moderne und isolierte Sektionaltore zu ersetzen. Die Kassenprüfung der Vereinsbücher ergab eine ordnungsgemäße und einwandfreie Buchführung.

Kevin Wedel, der Anfang des Jahres in die Bereitschaftsleitung gewählt worden war, erläuterte die Tätigkeiten und Einsatzberichte des vorangegangen und des angefangenen Jahres. Weiter erklärte er, dass die Mitglieder bereits am Neujahrsmorgen um 7 Uhr von der Rettungsleitstelle zu einem Brand in einem Altenheim alarmiert worden waren. Nach wenigen Minuten seien die Helfer mit mehreren Fahrzeugen nach Syke ausgerückt, konnten jedoch auf der Anfahrt wieder abbrechen, da es sich nur um einen kleinen Brandherd gehandelt habe.

Über das Jugendrotkreuz berichtete Ortsleiter Kevin Löhmann. Er erzählte, dass die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren bei den Kreiswettbewerben im Jahr 2017 den ersten Platz belegt hatten. Weiter berichtete er über den Ausflug mit mehreren Jugendlichen an den Gardasee in den Ort Solferino, bei dem die Jugendlichen die Gründungsstätte der Rotkreuzbewegung hautnah erleben konnten. Dort liefen sie eine 13 Kilometer lange Gedenkstrecke bei über 30 Grad mit mehr als 6000 anderen Rotkreuzlern ab. Die Geschäftsführerin des DRK-Kleidershops „Roter Faden“, Hedda Schulz, schwärmte von den ehren- und hauptamtlichen Helfern, die 2017 mehrere hundert Stunden aufwandten, um den Stuhrern ein gut sortiertes Second-Hand-Angebot machen zu können. Auch die Öffnungszeiten, die im November verlängert wurden, würden sehr gut angenommen, sodass auch weiterhin alle Interessierten jeden Dienstag von 10 bis 18 Uhr in das Ladengeschäft in der Syker Straße kommen können.

Nach der Entlastung des Vorstandes und der Wahl von zwei Kassenprüferinnen ehrte der erste Vorsitzende – nun in seiner Funktion als Bereitschaftsleiter – die Bereitschaftsmitglieder Kevin Wedel und Volker Kühne für 15-jährige Dienstbereitschaft. Nach einer kleinen Fragenrunde konnte die Sitzung um 20.45 Uhr geschlossen werden. Im Anschluss blieben die Mitglieder zu kleinen Gesprächskreisen, um sich noch weiter auszutauschen.

Erfreulich verlief auch der jüngste Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Brinkum. Auch wenn das Wetter nicht gerade zu einem ausgiebigen Spaziergang einlud, trieb es doch insgesamt 85 Freiwillige in die Hermannstraße, um für Nachschub an Blutkonserven zu sorgen. Der Ortsvereinsvorsitzende Matthias Duden zeigte sich erleichtert: „Auch wenn weniger Spender als letztes Jahr da waren, sind wir froh, dass so viele den Sonnabend zwischen den Feiertagen nutzten, um etwas Gutes zu tun.“

Es war besonders wichtig, dass zu diesem Termin viele Spender erschienen sind, da durch die Grippewelle die Vorräte an Konserven nicht aufrechterhalten werden konnten und durch zwei Feiertage keine „normalen“ Spendetermine angeboten werden konnten. Besonders erfreulich ist es, dass die Helfer zwölf Erstspender begrüßen durften, die bereit waren, ihr Blut unentgeltlich zu spenden, um anderen zu helfen.

Als kleines Geschenk des Ortsvereines durften sich alle Spender über einen Schlüsselanhänger mit einem Beatmungstuch freuen, das im Ernstfall die Hygiene bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung fördern und damit auch den Ekel, der in vielen Köpfen herrscht, nehmen soll. Nach dem Aderlass konnten die Spenderinnen und Spender sich an einem ausgiebigen Brunch-Buffet stärken und sich unter anderem an Rührei, belegten Brötchen, Crêpes und Bratwurst erfreuen.

Der Vorstand lädt alle Interessierten zur nächsten Blutspende ein, die am Mittwoch, 6. Juni, zwischen 16 und 20 Uhr in die Grundschule Brinkum stattfindet.