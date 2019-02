Philipp Garbade und sein Vater Michael Garbade mit dem Auszubildenden Moustapha Dieng, einem von zwei Geflüchteten im Team. (BIANCA KLÄNER)

Die Verlegung des Firmensitzes erforderte monatelange Vorbereitungen wie intensives Aussortieren und Entsorgen. „Dank der tatkräftigen Unterstützung der Mitarbeiter haben wir den entscheidenden Teil des Umzugs in vier Tagen erledigt“, sagt Garbade rückblickend. Die Vorgeschichte: Wegen der beengten Verhältnisse in der alten Betriebsstätte hatte sein Vater, Firmengründer Michael Garbade, angefragt, ob man auf dem gegenüberliegenden Grundstück Anhänger abstellen könnte. Als sich dann die Möglichkeit ergab, komplett dorthin zu ziehen, nutzte das Unternehmen diese Gelegenheit. „Die Firma ist so gewachsen, dass das alte Gebäude einfach aus allen Nähten geplatzt ist“, berichtet Philipp Garbade. Am neuen Standort sind noch Restarbeiten zu erledigen, etwa das Fertigstellen einer Bürowand, doch grundsätzlich ist der Betrieb längst gut angekommen.

An einer Gastherme für ein Einfamilienhaus: Heizungsbauer Philipp Garbade. (BIANCA KLÄNER)

Philipp Garbade führt ein Team von 19 Mitarbeitern. Qualifizierte Handwerker selbst auszubilden, ist ihm wichtig, daher beschäftigt er mehrere Auszubildende zum Anlagenmechaniker. Motivierte und geschickte junge Menschen sind dort unabhängig von ihrer Herkunft gerne gesehen. So gehören zwei Geflüchteten zu dem Team. „Unser Azubi Moustapha ist im zweiten Lehrjahr. Seine Arbeit und seine schulischen Leistungen sind wirklich gut“, sagt der Inhaber, der den Betrieb im Februar 2017 übernommen hat. „Darüber hinaus ist jetzt Omar bei uns. Er ist im ersten Lehrjahr. Auch mit ihm sind wir sehr zufrieden.“

Wer die Handwerkerprofis mit dem Austausch seiner Heizung beauftragen möchte, sollte sich rund einen Monat vorher melden. Da die Anlagenhersteller die Preise erhöht haben, ist das Kundeninteresse an Fördermitteln groß. „Wir arbeiten mit Energieberatern zusammen, die wir gern empfehlen“, sagt Garbade.

Kollektiv Experten links der Weser (BIANCA KLÄNER)

Um mit den Sanitärexperten ein neues Bad zu planen, sollte man drei bis sechs Monate zuvor Kontakt aufnehmen, denn die Vorbereitungen sind aufwendig; dazu gehört nicht nur, beim Auftraggeber die Gegebenheiten zu besichtigen und exakt auszumessen: „Wir besuchen mit dem Kunden die Ausstellung des Großhandels. Wenn er allein hingehen möchte, organisieren wir für ihn, dass dort ein Ausstellungsberater für ihn Zeit hat. Und wir geben ein Briefing mit den Details durch“, erläutert Garbade. Im Anschluss müssen unter anderem die Angebote der Großhändler verarbeitet und die weiteren Gewerke koordiniert werden. Je nach Aufwand sind für ein Bad zwischen anderthalb und drei Wochen für die Vor-Ort-Arbeiten einzukalkulieren.

An Garbades Unternehmen kann man sich jetzt auch in Sachen Rohrreinigung sowie Wartung von Pumpenschächten und Hebeanlagen wenden, denn hierfür wurde zu Jahresbeginn eine Kooperation vereinbart. Nun kann der Betrieb diesen Service auch zu Tageszeiten anbieten, in denen es bislang schwer war, eine externe Firma zu finden. Ebenfalls neu ist, dass auf der Betriebsstätte eine Verkaufsstelle für Propangas steht.



Garbade Heizung Sanitär, Kattenturmer Heerstraße 267, Telefon 82 12 71 sowie 37 56 24; die E-Mail-Adresse lautet info@garbade-bremen.de.