Auf die Plätze, fertig, los – beim Tag des Sports steht traditionell auch das Laufen für den guten Zweck auf der Agenda. Der „Run for Help“ für alle Altersklassen startet um 14 Uhr am Freibad. (SFV Niedersachsen)

Die überregionale Veranstaltung findet am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Gelände der KGS Kirchweyhe sowie im Freibad statt. „Wir sind stolz, dass wir in diesem Jahr rund 60 verschiedene Sportaktivitäten anbieten können“, freut sich Koordinatorin Alena Scholz. Wie in den vergangenen Jahren wird die Großveranstaltung von dem Sport-Förderverein Niedersachsen initiiert.

Großen Wert legen die Organisatoren darauf, an diesem Tag eine Vielzahl an Sportarten anzubieten, die bisher noch eher unbekannt sind. Unter dem Motto „Mach mit! Weg vom TV und rein in die Sportschuhe“ werden dementsprechend fast jede Stunde neue Aktionen auf den einzelnen Veranstaltungsflächen vorgestellt.

Rund um die KGS Kirchweyhe und im Freibad finden über den ganzen Tag verschiedene Aufführungen und Mitmach- aktionen statt. (SFV Niedersachsen)

Auf dem Schulhof der KGS wird eine Aktionsbühne aufgebaut, auf der sich ein Großteil der Aktivitäten abspielen soll. An dieser Stelle erfolgt außerdem um 10 Uhr die Eröffnung. Anschließend sind Aufführungen wie Zumba, Line-Dance,

Karate und Drums Alive geplant. Auch ein Blasorchester stellt sich in diesem Jahr vor. Auf dem

gesamten Schulhof finden die Besucher diverse Verpflegungsstände sowie weitere Mitmachaktionen, wie Golfbälle schlagen oder auf einer Slackline balancieren.

Der Sportplatz bietet ebenfalls ausreichend Platz für Betätigungen aller Art. Neben Lacrosse und Bogenschießen wird

Beach-Tennis, Turnen auf dem Airtrack, Hockey und Cross-Fit angeboten. Die Kampagne „Kinder stark machen“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist mit einem Erlebnisland vertreten. Die Initiative hat sich vor allem die Prävention und Suchtvorbeugung als Ziel gesetzt und richtet sich an Erwachsene, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche tragen. Des Weiteren ist ein Inklusionsfußballturnier geplant.

Auch die Räume der KGS werden an diesem Tag genutzt. So werden in der Aula die Kreismeisterschaften im Boxen ausgetragen und in den Vorräumen steht eine „Dschungel-Safari“ für die Kleinen und Zumba-Fitness für die Großen auf dem Programm.

In der Sporthalle wird eine Fitnessecke angeboten, in der den ganzen Tag über ein buntes Programm von Hatha Yoga und

Pilates über Tae Bo bis hin zu

Indoor-Cycling und Drums-

Alive läuft.

Aktivitäten im und am Wasser

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr von der Nähe zwischen Veranstaltungsstätte und Freibad profitieren können“, erklärt Alena Scholz. Aus diesem Grund können in diesem Jahr noch mehr Mitmachaktionen wie Tauchen, Aqua-Fitness, Enten-Angeln, Meerjungfrauen-Schwimmen und eine Familien-Staffel angeboten werden. Letztgenannte Aktion des Weyher Schwimmvereins ist neu im Programm. Dabei sollen jeweils drei Personen aus einer Familie (mit mindestens einem Kind im Alter von sechs bis 18 Jahren) als Team antreten. Jeder Teilnehmer schwimmt jeweils eine 25-Meter-Bahn. Sowohl für

das Meerjungfrauen-Schwimmen für Mädchen, als auch für die Familien-Staffel wird um Anmeldung gebeten. Wer teilnehmen möchte, sollte sich noch heute per Mail unter alena.scholz@tag-des-sports.com oder telefonisch unter 0 42 41 / 93 32 92 an Frau Scholz wenden.

Eine tragende Rolle hat im Freibad dieses Jahr auch die DLRG. Die Mitglieder möchten den Besuchern zeigen, wie ihre Arbeit abläuft und was sie tagtäglich leisten. Außerdem werden Rettungsvorführungen

gezeigt. Besonderes Highlight: Die Verantwortlichen bringen

einen Tauchturm mit, in dem um

10.30 Uhr und 16.15 Uhr Schnuppertauchen angeboten wird.

Das gesamte Programm zum Tag des Sports mit allen Aktivitäten, den entsprechenden Zeiten und Veranstaltungsorten kann auch im Internet unter www.tag-des-sports.com eingesehen werden.