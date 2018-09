Das kleine Abc rund ums Auto“ lautete der Titel der Veranstaltung des Landfrauenvereins Syke, die bei Ford Rathkamp in Heiligenfelde stattfand. Sieben Teilnehmerinnen kamen zu diesem Seminar, das sehr viel mehr Zuspruch verdient hätte. Es wurden nicht nur grundlegende Kenntnisse vermittelt, wie Reifendruck zu prüfen oder Glühbirnen zu wechseln, sondern auch wertvolle Tipps zur Wartung des Autos gegeben und die Benutzung eines Reifenpannen-Sets gezeigt.

Das gewonnene Wissen wurde zunächst an einem firmeneigenen Wagen demonstriert, bevor es an eigenen Fahrzeugen unter Aufsicht angewendet werden konnte. Die netten und geduldigen Mitarbeiter der Firma Rathkamp, die erhaltenen Hinweise im Umgang mit dem eigenen Auto, sowie das leckere kleine Frühstück in der Pause rundeten einen Vormittag ab, der auf eine Wiederholung hofft.