Wie wird Bier produziert? Die Workshops geben einen Einblick. (Frank Rumpenhorst und FR, picture alliance / dpa)

In der Genusshalle lässt sich der

Diplom-Ingenieur in Brauwesen und Getränketechnologie Markus Freybler von der Bremer Braumanufaktur dabei über die Schulter schauen, wie er sein Hopfenfänger- Bier herstellt.

Wer in die Welt des Maischens, Läuterns und Würzekochens hineinschnuppern und vor allem selbst aktiv werden möchte, bekommt am ersten Messetag die Chance auf eine Teilnahme am Workshop Bio- Bierherstellung. Wir verlosen für Freitag, 12. Juli, drei Plätze in dem Kurs. Rufen Sie vom heutigen Mittwoch bis morgen um 11 Uhr unter Telefon 01379 / 60 44 45 an und gewinnen Sie je eine Freikarte. Die Gewinner werden am Donnerstag telefonisch benachrichtigt.

Im Gewinn ist der Eintritt zur Ausstellung für zwei Personen

(Gewinner und Begleitperson) enthalten. Die Freikarten werden am Haupteingang (Eingang West; siehe Geländeplan auf Seite 3) hinterlegt und sind ausschließlich persönlich (gegen Vorlage des Personalausweises) abzuholen. Die drei Workshopteilnehmer müssen sich am Freitag um 11 Uhr am Stand des Hopfenfängers in der Genusshalle einfinden.