Ob Socken, Mützen, Decken oder Pullover – Häkeln ist vielseitig einsetzbar und macht Spaß. (Susanne Luerßen-Semken)

Häkeln erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Für alle, die in diesen Handarbeitstrend hineinschnuppern, aber nicht gleich Spezialnadeln oder teures Garn anschaffen möchten, lohnt sich ein Blick in die Rubrik Hobby-/Bastlerbedarf des Extra-Markt. Dort gibt es regelmäßig gebrauchtes Equipment.

Mit einer Häkelnadel und dem passenden Garn ist der Anfänger bestens gerüstet. Häkelgarn mit nur einem Faden ist am einfachsten zu verarbeiten. Ist die Wolle aus mehreren Fäden zusammengedreht, lösen sich diese manchmal. Da bleibt der Haken schon einmal in der falschen Schlaufe hängen. Die Nadelstärke der Häkelnadel richtet sich nach der verwendeten Wolle. Für eine Decke etwa wird ein dicker Faden benötigt, für eine filigrane Gardine oder Schrankbordüre ein dünneres Garn. Welche Nadelstärke die richtige ist, ist auf der Verpackung des Garns angegeben.

Eine kleine, spitze und scharfe Schere gehört ebenfalls zur Grundausstattung. Klein, damit man sie überall mit hinnehmen kann, spitz, um das Garn dicht an der Häkelarbeit abzutrennen, scharf, um Fäden ohne Ausfransen abzuschneiden. Ein Lineal hilft zudem, die im Vorfeld der eigentlichen Arbeit zu erstellende Maschenprobe auszumessen. Die Maße für Kleidungsstücke erfasst ein bewegliches Maßband. Ist die Handarbeit fertiggestellt, wird sie mit Stecknadeln gespannt. Diese kleinen Helfer müssen rostfrei und hitzeunempfindlich sein. Wasserdampf und Bügeleisen hinterlassen sonst ärgerliche Rostflecken oder schmelzen die Nadelköpfe – und das gesamte Werk wäre dahin. Ideal geeignet sind Nadeln mit Glasperlen oder T-Nadeln. Letztere besitzen einen speziell abgeflachten Kopf und können in dem Handarbeitsprodukt nicht verschwinden. Nach all diesen Arbeitsschritten vernäht eine Stichnadel mit stumpfer Spitze alle Fäden und verschließt die Nähte. Die besondere Nadel gleitet besser durch die Maschen als ihre herkömmlichen Verwandten, denn ihr Nadelöhr ist größer. Häkelgarne lassen sich so problemlos durchziehen. Spezielle Wollnadeln fädeln dicke Wolle durch die Arbeit.

Neben Maschenmarkierern, die vor allem bei runden oder ovalen Stücken helfen, den Anfang zu markieren, ist es empfehlenswert, Stift und Notizbuch bereitzulegen, um eine Strichliste über die Runden festzuhalten. Kleine eigene Entwürfe oder eine Anleitung können darin ebenfalls vermerkt werden.

Ob Mützen, Socken, Decken oder Pullover – Kleidungsstücke oder Dekorationsartikel lassen sich mit dem angesagten Hobby selbst herstellen. Häkeln ist unkompliziert und entspannt. Zudem kann man es überall ausüben: im Bus oder in der Bahn, in der Mittagspause oder beim Fernsehen.