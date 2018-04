30 Uhr und freitags von 17 bis 19 Uhr wird im Gymnastikraum der Schulsporthalle in Kirchlinteln unter Trainer Mustafa Krasnici trainiert. Der Kurs richtet sich auch an Neueinsteiger; besondere Vorkenntnisse oder Ausrüstung sind nicht erforderlich. Trainiert wird barfuß in lockerer Sportbekleidung. Mehr Informationen zu den Kursen gibt es auf der Internetseite des TSV Kirchlinteln unter der Webadresse www.TSV-Kirchlinteln.de.