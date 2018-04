Der Garten des DRK-Heimes Barrien mit den verschiedenen Hochbeeten und dem Gemüsegarten und dem Kleintiergehege galt als Grundlage für das Motivations-Seminar „Kraut und Rüben“ für die Mitarbeitenden. Alle Inhalte der Schulung wurden auf die besonderen Pflanzen, Gartenarbeiten und Ernten dieses Gartens angepasst. Durch das Hineinversetzen der Teilnehmenden in verschiedene Bewohnersituationen wurden die Gartenaktivierungen in Ausdauer, Hilfestellungen und an die Art der Einschränkung angepasst. Großgruppen-, Kleingruppen- und Einzelaktivierungen wurden im Praxistest praktisch durchgeführt. Mit der Natur Sinne anregen, Ernteerfolge feiern – das ist auch bei bettlägerigen Menschen möglich. Für jeden Monat des Jahres wurden umsetzbare Angebote besprochen und direkt planerisch den Bewohnern zugeordnet.