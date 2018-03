Zum neunten Mal gingen die Bewohnerinnen des Awo-Seniorenzentrums Haus Achim auf Kohltour. Zu Fuß und per Rollstuhl, zünftig mit Bollerwagen und „Schluck“ ging es rund ums Magdeburger Viertel. Um das zu ermöglichen, wurde das Betreuungsteam wieder von einer ganzen Reihe ehrenamtlicher Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Den Bewohnerinnen und Bewohnern sind sie nach langjährigem Einsatz vertraute Personen. Man kennt sich und freute sich auch am Montag, wieder einmal gemeinsam zu feiern.

Den Aufbruch der Wanderer begleitete musikalisch die Gruppe Spaßmusikanten aus Thedinghausen, die schon das herbstliche Kartoffelfest 2017 so richtig in Schwung gebracht hatten. Für diejenigen, die sich nicht mit auf den Weg begeben hatten, spielten die Musikanten im Café auf und brachten die Seniorinnen in Schunkellaune.

Am späten Nachmittag präsentierte das Awo-Küchenteam dann, was ein leckeres, deftiges Kohlessen ist – mit allem Drum und Dran. Niemand blieb an diesem Abend hungrig, und man ging fröhlich und an Leib und Seele gesättigt auseinander.