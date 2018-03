15 Uhr) erstreckt. Aktuell gibt es noch wenige freie Plätze.

Der Verein Pro Dem – Senioren- und Pflegestützpunkt für Stuhr und Weyhe – sucht Menschen jedes Alters, die sich in ihrer Freizeit engagieren wollen, kontaktfreudig und offen gegenüber Senioren - mit und ohne Demenz - und bereit sind, sich im Vorfeld für diese Tätigkeit schulen zu lassen. Die Ehrenamtlichen werden in Stuhr und Weyhe beispielsweise in der Einzelbetreuung oder -begleitung Senioren zu Hause besuchen, bei Einkäufen und Arztbesuchen begleiten oder einfach nur Gesprächspartner sein und Gesellschaft leisten.

Die Schulung ist kostenfrei, vorausgesetzt, die ausgebildeten Ehrenamtlichen stellen sich dem Verein Pro Dem mindestens zwölf Monate lang für Einsätze zur Verfügung. Für die ehrenamtlichen Einsätze wird im Rahmen der steuerfreien Übungsleiterpauschale eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde gezahlt.

Wer Interesse an dieser Schulung von ehrenamtlich Tätigen hat, sollte sich unter Telefon 04 21 / 8 98 33 44 beim Verein Pro Dem melden und einen persönlichen Kennenlerntermin vereinbaren. Weitere Informationen gibt es unter www.prodem-stuhr-weyhe.de im Internet.