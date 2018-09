In Feuerwehruniform von links: Lars van den Hoogen, Julia Schulz und Christoph Quint zeigen den Rüstwagen.

Zur Gemeindefeuerwehr Lilienthal gehören fünf Ortsfeuerwehren mit rund 200 aktiven Feuerwehrfrauen und -männern, wovon die Ortsfeuerwehr Lilienthal 60 stellt.

Besonders freute sich der Ortsbrandmeister, dass es in Lilienthal neben einer Jugendfeuerwehr seit einiger Zeit auch eine Kinderfeuerwehr gibt, die von Julia Schulz geleitet und betreut wird. Der ebenfalls anwesende Feuerwehrmann Christoph Quint führte die Besucher in die wichtigen Bereiche Brandbekämpfung und Hilfeleistungen sowie in den Brandschutz ein. „Eigentlich wollen wir gar nicht zu ihnen kommen, sondern möchten mit unseren Info-Veranstaltungen Tipps geben, wie Brände und Unfälle verhindert werden können“, erläuterte der Brandexperte.

Während des Vortrages von Christoph Quint erfuhr die Besuchergruppe, dass die Senioren bei privaten Wohnungsbränden zu der am stärksten gefährdeten Gruppe gehören. So gäbe es die meisten Brandtoten in der Altersstufe ab 65 Jahren. Eingeschränkte Wahrnehmung kann dazu führen, dass bereits ein Entstehungsbrand verspätet oder gar nicht erkannt wird, wusste er zu berichten. Gefährlich sei auch die eingeschränkte Mobilität, die im Falle eines Brandes die Flucht behindert.

Sehr eindringlich wies Quint darauf hin, dass funktionierende Rauchmelder, wie gesetzlich vorgeschrieben, für private Wohnungen unerlässlich sind und Leben retten können. Im Ernstfall ist umgehend der Notruf 112 zu wählen und sind prägnante Auskünfte zu geben: Wo ist der Notfall? Was ist passiert? Und wer ruft an? Einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen nannte Quint ebenfalls: defekte Heizkissen und -decken auf keinen Fall benutzen sowie Elektrogeräte wie Bügeleisen, Toaster, Wasserkocher mit schadhaftem Kabel auf keinen Fall einsetzen. Ein von der Feuerwehr verteilter Flyer gibt Auskunft zur Vermeidung von Bränden und Unfällen.

Nach dem praxisnahen Vortrag mit vielen lebenswichtigen Hinweisen erfolgte die Besichtigung des Fuhrparks. Besonderes Interesse fand der Rüstwagen mit seinen umfangreichen technischen Ausstattungen sowie der Feuerwehrwagen mit der Drehleiter mit einer Steighöhe von 30 Meter.

Einsatzbereiche der Feuerwehr sind unter anderem Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen und Personenrettung aus Höhen und Tiefen. Einige der Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, in den Korb der Drehleiter zu steigen und Lilienthal aus der Höhe zu betrachten. Die ausgezeichnete Sicht ermöglichte auch weite Ausblicke auf den Bremer Dom, das Weserstadion und die herrliche norddeutsche Landschaft.

Ein interessanter und informativer Nachmittag ging schnell zu Ende. Mit den Worten „Wir haben heute wieder viel Hilfreiches lernen können“, bedankte sich der Vorsitzende der Senioren-Union Lilienthal, Egon Hastedt, für die ausgezeichnete Führung sowie für die engagierte ehrenamtliche Arbeit aller Feuerwehrkräfte.