Ermöglicht wurde die Aktion durch eine Spende aus der Adventskalenderaktion des Lions Club Achim-Verden-Ottersberg/Wümme.

Der Himmel strahlte in seinem schönsten Blau und die gefürchtete Passage auf der Autobahn zwischen Bremer Kreuz und Brinkum war an diesen Tagen auch kein Hindernis, sodass der Schiffsanleger in Dreibergen superpünktlich erreicht wurde. Als die Rollstuhlfahrer ausgeladen waren, ging es in gemächlichem Tempo zum Anleger. Dackel „Tosca“, der auch dabei war, ging schon mal ins Wasser, um sich abzukühlen.

Als das Schiff in Sicht kam, das die Ausflügler über das „Meer“ nach Bad Zwischenahn bringen sollte, stieg die Spannung. Die legte sich aber schnell, als man merkte, dass das Schiff ganz ruhig ohne zu schaukeln übers Wasser glitt. Zum Relaxen war die Überfahrt leider zu kurz, aber man konnte die Augen über das Wasser schweifen lassen und den Anblick von Segelbooten und schönen Häusern am Ufer genießen.

In Bad Zwischenahn angekommen, ging es auf direktem Wege durch den Kurpark zur Wandelhalle. Dort wartete ein schön gedeckter Tisch auf die Gruppe und bei Kaffee und Kuchen entwickelten sich interessante Gespräche. Weil Tanztee angesagt war, konnten wir auch die schöne Musik genießen, die genau auf das ältere Publikum abgestimmt war. “Heute ist der erste Urlaub meines Lebens“, erzählte mir freudestrahlend eine 89-jährige Dame, was einen doch sehr nachdenklich machte. In aufgelockerter Atmosphäre verging die Zeit wie im Fluge und nach einem Gruppenfoto war es an der Zeit, den Heimweg anzutreten.

Auf die Frage, ob es denn allen gefallen habe, brach ein Begeisterungssturm los. Viele Teilnehmer äußerten den Wunsch, die Fahrt zu wiederholen. Allerdings konnte Emil Gitz vom GmS-Vorstand zu diesem Zeitpunkt leider keine feste Zusage machen. „Wir werden das wiederholen, wenn wir genügend Geld angespart haben“, versprach Gitz den glücklichen Reiseteilnehmern.

„Gemeinsam mit Senioren“ (GmS) betreut Senioren in allen Achimer Pflegeheimen und ist ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern, auch passiven, die mit ihrem Beitrag die umfangreiche Hilfe – wie zum Beispiel ähnliche Ausflüge – ermöglichen.

„Helfen kann so einfach sein und nur wenn man etwas für andere tut, findet man heraus, dass es einem selbst auch etwas bringt“, stellt Emil Gitz vom GmS-Vorstand fest und weist auf die Sprechstunde am ersten Mittwoch eines jeden Monats im Rathaus, zurzeit Raum 150, hin.

Interessierte können gern auch telefonisch Kontakt aufnehmen über 0 42 02 / 52 41 80 und 0 42 02 / 8 49 03 oder sich im Internet informieren unter www.gms-achim.de.