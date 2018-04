Friedensvertrag im Blick

Seoul: Nordkorea will Atomtestgelände im Mai schließen

Nordkorea will nach südkoreanischen Angaben seine Atomtestanlage im Nordosten des Landes im Mai schließen. Auch wolle Nordkorea Sicherheitsexperten dazu einladen, teilte das Präsidialamt in Seoul an diesem Sonntag mit.