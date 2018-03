Besonders für Fußgänger in den dunklen Abendstunden auf dem Heimweg oder beim Gang mit dem Hund kann eine defekte Straßenlaterne ein ungutes Gefühl erzeugen“, erklärt Stromnetz-Meister Mario Kück aus Lilienthal. Die Osterholzer Stadtwerke kümmern sich in Grasberg, Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck im Auftrag der Kommunen um den Betrieb der Straßenbeleuchtung und bieten den Bürgern ab sofort einen neuen Service für die bequeme Störmeldung über das Internet, sowohl per Smartphone als auch per PC.

In nur vier Schritten können die Kunden Störungen der Straßenbeleuchtung melden. Über die Internetseite der Osterholzer Stadtwerke unter www.osterholzer-stadtwerke.de geht es über die Menüpunkte Unternehmen, Kontakt und Störungsdienst zur Straßenkarte. Bei Eingabe des Straßennamens werden alle Straßenleuchten genau angezeigt. Nach dem Anklicken der defekten Leuchte öffnet sich ein Fenster, und der Kunde kann aus der Fehlerliste die Art der Störung auswählen. Die Angaben zur Person im nächsten Schritt sind freiwillig und erleichtern den Mitarbeitern der Stadtwerke die Arbeit: „So haben wir die Möglichkeit für Nachfragen“, sagt Vorarbeiter Marcel Klingenberg. Nur für diesen Zweck würden die Daten genutzt.

Nach dem Versenden der Nachricht werden die Störungsmeldungen bei den Stadtwerken wie bisher gesammelt und im Sinne des wirtschaftlichen Betriebs gebündelt und zeitnah behoben. „Mit dem neuen Service können wir auch intern den Ablauf der Störmeldungen deutlich verbessern", erklärt Mario Kück.

Weiterhin können jederzeit defekte Straßenlaternen auch telefonisch gemeldet werden. Für Lilienthal und Grasberg unter Telefon 0 42 98 / 69 00 66 und für Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 0 47 91 / 80 99 11. Bei Störungen, die eine akute Gefahr für Leib und Leben darstellen – Gasstörung oder offenliegende Stromkabel – ist die Polizei über den Notruf 110 oder die Feuerwehr unter 112 zu verständigen.